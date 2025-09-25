scorecardresearch
 

1000 की शर्ट पर अब सिर्फ ₹35 का टैक्‍स, पीएम मोदी ने समझाया GST कट का मैजिक

यूपी के इंटरनेशनल ट्रेड शो में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी कटौती गरीब और मिडिल क्‍लास पर टैक्‍स का बोझ काफी हद तक कम किया है. उन्‍होंने 2014 से अब तक जीएसटी कट का फॉर्मूला भी समझाया.

पीएम मोदी ने समझाया जीएसटी कट का फॉर्मूला. (Photo: Screen Grab/YT)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST का फॉर्मूला समझाते हुए बताया कि कैसे नेक्‍स्‍ट जनरेशन GST रिफॉर्म गरीब और मिडिल क्‍लास पर टैक्‍स का बोझ काफी कम कर दिया है. उन्‍होंने कहा कि आधा से ज्यादा टैक्‍स का बोझ 2017 में ही GST लागू करके कम कर दिया गया था, जिसके बाद इस साल सितंबर में नए रिफॉर्म से और बड़ी राहत दी गई है. 

उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधार के मैजिक का समझाते हुए कहा कि 2014 से पहले, इतने ज़्यादा टैक्स थे कि न तो बिजनेस और न ही परिवार अपना बजट संतुलित कर पाते थे. 2014 में ₹1,000 की शर्ट पर ₹117 का टैक्स लगता था. 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद, यह टैक्स घटकर ₹50 रह गया और अब नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार के बाद, ₹1,000 की शर्ट पर सिर्फ ₹35 देने होंगे. 

इसका मतलब है कि अब 1000 रुपये की शर्ट पर अब सीधे 82 रुपये टैक्‍स की बचत होगी. पीएम मोदी ने कहा कि संरचनात्मक सुधार 'भारत की विकास गाथा को नए पंख देंगे. उन्‍होंनें आगे कहा कि भारत के टैक्‍स सिस्‍टम को सरल, निष्पक्ष और विकास योग्‍य बनाने के लिए ऐसे सुधार आगे भी जारी रहेंगे. पीएम मोदी ने बताया कि जीएसटी दरों में कमी से घरेलू और छोटे व्यापारियों को कैसे लाभ हुआ है. 

आम लोगों की होगी बचत
पीएम मोदी ने कहा कि हम यहीं पर नहीं रुकेंगे. जैसे-जैसे अर्थव्‍यवस्‍था मजबूत होगी. टैक्‍स का बोझ कम होता जाएगा और जीएसटी सुधार जारी रहेगा. सरकार ने आम लोगों पर फोकस किया है. पहले 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्‍स छूट और अब जीएसटी 2.0 लागू किया गया है. उन्‍होंने कहा कि इससे आम लोगों की बचत होगी. 

हमारा आत्‍मनिर्भर भारत बनाने पर फोकस: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि आत्म निर्भर भारत पर हमारा फोकस है. हमने अपना बिजनेस मॉडल ऐसा बनाया जो आत्मनिर्भर को बढ़ावा देता है. भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ावा दे रही है. आज देश का नागरिक स्‍वदेशी से जुड़ रहा है. उन्‍होंने कहा कि देशभर में जितनी भी मोबाइल फोन बनते हैं उनमे 55%प्रतिशत उत्तर प्रदेश में बनते हैं. बहुत जल्द AK 203 राइफल की मैन्युफैक्चरिंग भी उत्तर प्रदेश मे शुरू होने वाली है. 

इन चीजों पर टैक्‍स हुआ कम
गौरतलब है कि 22 सितंबर से लागू हुई जीएसटी दर में कटौती से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि पनीर, मक्खन, घी, अनाज, मेवे, फ्रोजन पराठे और खजूर जैसी प्रमुख और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर अब केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. 

टूथपेस्ट, हेयर ऑयल और शैम्पू जैसी रोजमर्रा की चीजे भी सस्ती हो चुकी हैं. रसोई के बर्तन, बर्तन, साइकिल और बांस के फर्नीचर पर भी इसी तरह की दरों में कटौती की गई है. टीवी, रेफ्रिजरेटर और वाशिंग मशीन पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत किया गया है.  हेल्‍थ और लाइफ इंश्‍योरेंस प्रीमियम को जीएसटी मुक्‍त कर दिया गया है. हालांकि सिन गूड्स और लग्‍जरी आइटम्‍स पर 40 फीसदी जीएसटी लागू किया गया है.

