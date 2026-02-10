scorecardresearch
 
81 लाख कैश, 25 तोला सोना... मामा ने भांजे की शादी में भरा 1 करोड़ 61 लाख का मायरा

राजस्थान के नागौर जिले का एक मायरा इस वक्त सुर्खियों में है. यहां ब्राह्मण भाइयों ने अपने भांजे की शादी में 1 करोड़ 61 लाख रुपये मायरा भरा. इस मायरे के तहत 81 लाख रुपये नकद, 25 तोला सोना समेत अन्य जेवरात दिए गए.

मामा ने भांजे की शादी में भरा करोड़ों का मायरा.(Photo: Kesharam/ITG)
राजस्थान के नागौर जिले के जायल में एक बार फिर मायरा की चर्चा छा गई है, लेकिन इस बार जाट समाज के बाद ब्राह्मण भाइयों ने इतिहास रच दिया. यहां दो ब्राह्मण भाइयों ललित कुमार व्यास और ओमप्रकाश व्यास ने अपनी बहन गायत्री देवी के बेटे नीलेश की शादी में 1 करोड़ 61 लाख रुपये का भव्य मायरा भरा. यह ब्राह्मण समाज में अब तक का सबसे बड़ा मायरा माना जा रहा है, जिसने जायल की परंपरा को नई ऊंचाई दी है.

यह रस्म जायल के माहेश्वरी भवन में पारंपरिक विधि-विधान से पूरी हुई. पिता श्यामसुंदर व्यास की मौजूदगी में भाइयों ने बहन गायत्री को चुनरी ओढ़ाकर मायरा भरा. यह न सिर्फ भाई-बहन के स्नेह का प्रतीक है, बल्कि ब्राह्मण समाज की एकता, संस्कार और परंपरा को भी दर्शाता है.

भांजे की शादी में मायरे की रश्म निभाते मामा. (Photo: Kesharam/ITG)

यह भी पढ़ें: दहेज के 51 लाख लौटाए, सिर्फ 1 रुपया और नारियल लिया... दूल्हे के पिता बोले- बहू नहीं, हमें बेटी चाहिए

ब्रॉम्हण भाइयों के मायरे की खास बातें


- 81 लाख रुपये नकद
- 25 तोला सोना
- चांदी के जेवरात
- अन्य कपड़े, उपहार और सामान

जायल का मायरा है एक ऐतिहासिक परंपरा 

राजस्थान के नागौर जिले में जायल-खिंयाला का मायरा सदियों पुरानी संस्कृति का हिस्सा है. यहां मामा (भाई) अपनी बहन के बच्चों की शादी में दिल खोलकर उपहार देते हैं, जिसे महिलाएं विशेष गीतों (जायल खिंयाला रो मायरो) में गाती हैं. पहले मुख्य रूप से जाट समुदाय में बड़े मायरे चर्चित थे, लेकिन अब अन्य समाज भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं.

आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में नागौर में कई बड़े मायरे भरे गए हैं. जिसके तहत कुछ परिवारों ने करोड़ों की जमीन, नकद, सोना-चांदी दिए. जबकि हाल ही में 21 करोड़ से ज्यादा के मायरे भी सुर्खियां बने. लेकिन इस बार ब्राह्मण समाज का यह योगदान खास है. क्योंकि यह समाज में एक नई मिसाल कायम कर रहा है.

आज भी जीवंत हैं राजस्थान की परंपरा

जायल क्षेत्र में इस ऐतिहासिक मायरे की हर ओर चर्चा है. भाई-बहन का प्यार, परंपरा का सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा का जीता-जागता उदाहरण भी है. साथ ही यह मायरा बताती है कि राजस्थान की रस्में आज भी जीवंत हैं, जहां रिश्ते पैसे से नहीं, बल्कि भावनाओं और संस्कारों से मजबूत होते हैं. 
 

---- समाप्त ----
