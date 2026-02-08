scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दहेज के 51 लाख लौटाए, सिर्फ 1 रुपया और नारियल लिया... दूल्हे के पिता बोले- बहू नहीं, हमें बेटी चाहिए

मध्य प्रदेश के भिंड में एक शादी समारोह ने दहेज प्रथा के खिलाफ मजबूत संदेश दिया है. लगुन-फलदान की रस्म के दौरान दूल्हे के पिता ने दहेज में दिए गए 51 लाख रुपये लौटा दिए. उन्होंने सिर्फ 1 रुपया और नारियल स्वीकार किया. उनका कहना था कि शादी कोई सौदा नहीं, बल्कि रिश्तों का बंधन है. उन्हें बहू नहीं, बेटी चाहिए. इस फैसले की अब पूरे इलाके में चर्चा हो रही है.

Advertisement
X
दूल्हे के पिता ने लौटा दिए 51 लाख रुपये. (Photo: Screengrab)
दूल्हे के पिता ने लौटा दिए 51 लाख रुपये. (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के भिंड से जो कहानी सामने आई है, उसने पूरे समाज को पॉजिटिव मैसेज दिया है. यहां एक शादी समारोह में दूल्हे के पिता ने दहेज के रूप में दिए गए 51 लाख रुपये लौटा दिए और सिर्फ 1 रुपये व एक नारियल स्वीकार कर बेटे का विवाह कराया. दहेज जैसी कुरीति के खिलाफ इस फैसले की सराहना हो रही है.

भिंड के खिड़किया मोहल्ले में रहने वाले अनोज पाठक के बेटे आकर्ष पाठक का विवाह 5 फरवरी को शहर के जगदीश मैरिज गार्डन में तय हुआ था. दुल्हन पक्ष जबलपुर से लगुन फलदान लेकर पहुंचा. पारंपरिक रीति के तहत दहेज के रूप में 51 लाख रुपये फलदान में रखे गए. समारोह में मेहमान मौजूद थे. इसी बीच ऐसा निर्णय हुआ, जिसने लोगों को भावुक भी किया और सकारात्मक मैसेज भी दिया.

यहां देखें Video...

सम्बंधित ख़बरें

One husband and three wives
6 साल में तीन शादियां, दहेज लेकर भाग, दूल्हे की हैरान कर देने वाली कहानी
Arun Panwar
21 तोला सोना-71 लाख कैश, यूट्यूबर ने शादी में लिया दहेज? भड़के यूजर्स
Dowry death
दहेज में कार नहीं मिलने पर फरीदाबाद में शादीशुदा महिला की मौत, फंदे पर लटका मिला शव
एक रुपये का शगुन लेकर CAG ऑफिसर ने की शादी. (Photo: ITG)
CAG अफसर ने लौटाए लाखों, एक रुपया और नारियल लेकर की शादी
1 रुपये और नारियल लेकर IAS दुल्हन लेकर आया IPS, चर्चा में ये खास शादी

फलदान की रस्म के दौरान जब यह राशि दूल्हे को भेंट की गई, तभी अनोज पाठक ने सभी के सामने दहेज लेने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि हम शादी करने आए हैं, कोई सौदा करने नहीं. यह कहते हुए उन्होंने पूरी राशि लौटा दी और केवल 1 रुपया व नारियल स्वीकार कर रस्म आगे बढ़ाई.

दूल्हे के पिता अनोज पाठक का कहना है कि हमें अपने घर में बहू के रूप में बेटी चाहिए. रिश्ते पैसों से नहीं, अपनापन और संस्कार से बनते हैं. दहेज लेना हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है. उनके इस फैसले ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया. लोगों ने फैसले की सराहना की.

Advertisement

लोगों ने कहा कि आज भी देश के कई हिस्सों में दहेज के कारण बेटियों के परिवार आर्थिक बोझ तले दब जाते हैं. कई बार कर्ज, अपमान और सामाजिक दबाव उनकी जिंदगी को कठिन बना देता है. ऐसे में यह एक सकारात्मक संदेश है.

यह भी पढ़ें: CAG अफसर ने लौटाए लाखों, सिर्फ एक रुपये और नारियल लेकर की शादी... बोले- संस्कारी जीवनसाथी ही मेरा असली दहेज

51 लाख रुपये लौटाना आर्थिक निर्णय कम और सामाजिक संदेश ज्यादा था. यह संदेश कि बेटी कोई बोझ नहीं, और विवाह कोई लेन-देन का सौदा नहीं. दूल्हे के पिता अनोज पाठक ने कहा कि मेरे दो बेटे हैं. मेरा विचार था कि मैं अपने बेटों की शादी में बहू के रूप में बेटी लाऊंगा. जो अच्छी बच्चियां हैं, संस्कार वाली बच्चियां हैं, उनके घर वाले संकोचवश हमसे संपर्क नहीं कर पाते थे. इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि मैं अपने बेटे की शादी में पैसे नहीं लूंगा. जब मैंने पैसे वापस किए तो वह बहुत व्यथित हो गए. उन्हें लगा कि मैंने नाराजगी में ऐसा किया है, लेकिन जब और रिश्तेदारों ने मुझसे बात की तो उन्होंने समझाया तो उनकी समझ में आ गया. फिर वह बहुत खुश हुए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement