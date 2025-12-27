होटल में एंट्री, डेढ़ बजे तक पार्टी और स्मोकिंग… IT कंपनी की मैनेजर से गैंगरेप केस की FIR में क्या-क्या दर्ज?

राजस्थान के उदयपुर से सामने आए गैंगरेप के मामले में पीड़िता की ओर से दर्ज कराई गई FIR की कॉपी सामने आई है. इस FIR में पार्टी, आफ्टर पार्टी, कार में सफर, स्मोकिंग और गैंगरेप तक के पूरे घटनाक्रम को दर्ज किया गया है. मामला उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र का है, जहां IT कंपनी की मैनेजर ने कंपनी के CEO, एक महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

FIR के अनुसार, पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 20 दिसंबर को कंपनी की ओर से CEO के बर्थडे और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर एक पार्टी रखी गई थी. यह पार्टी शोभागपुरा इलाके में स्थित एक होटल में थी. पीड़ित महिला रात करीब 9 बजे होटल पहुंची, जहां कंपनी के कई कर्मचारी और सीनियर मौजूद थे. पार्टी देर रात करीब 1:30 बजे तक चली, इस दौरान शराब भी परोसी गई.

दर्ज कराई गई FIR में कहा गया है कि कि पार्टी के दौरान पीड़िता की तबीयत बिगड़ने लगी और वह अर्धबेहोशी की हालत में आ गई. इसी बीच कुछ लोग उसे घर छोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन तभी कंपनी की महिला एग्जीक्यूटिव हेड ने उसे 'आफ्टर पार्टी' के लिए साथ चलने को इनवाइट किया. इसके बाद रात करीब 1:45 बजे पीड़िता को एक कार में बैठाया गया, जिसमें पहले से कंपनी का CEO और महिला एग्जीक्यूटिव हेड का पति मौजूद था.

तीनों आरोपी पीड़ित मैनेजर को घर छोड़ने के बहाने कार से निकले, लेकिन रास्ते में एक दुकान पर कार रोककर स्मोकिंग वाली चीजें खरीदी गईं. आरोप है कि इसके बाद पीड़िता को भी स्मोकिंग कराई. स्मोकिंग के कुछ देर बाद पीड़िता पूरी तरह बेसुध हो गई. जब उसे कुछ समय बाद होश आया तो उसने खुद को असहज स्थिति में पाया.

पीड़िता का आरोप है कि होश में आने पर उसने देखा कि CEO उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था. इसके बाद तीनों आरोपियों ने उसके साथ रेप किया. FIR में यह भी दर्ज है कि पीड़िता लगातार आरोपियों से उसे छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक नहीं सुनी. वारदात के बाद सुबह करीब 5 बजे तीनों ने उसे उसके घर छोड़ा.

पीड़िता ने FIR में कहा कि जब वह होश में आई तो उसने पाया कि उसके एक कान की ईयरिंग, मोजे और अंडरगारमेंट्स गायब थे. साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट पर घाव था.

मामले में एक और अहम खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने कार के डैशकैम का ऑडियो-वीडियो चेक किया. FIR के अनुसार, डैशकैम में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई थी, जिसमें CEO, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति की हरकतें कैद पाई गईं. इसी आधार पर पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस के मुताबिक, FIR दर्ज होने के बाद तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है. आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और FIR में दर्ज सभी तथ्यों, मेडिकल रिपोर्ट, तकनीकी साक्ष्यों और डैशकैम फुटेज की जांच की जा रही है. आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

