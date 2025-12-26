scorecardresearch
 
उदयपुर गैंगरेप केस: आरोपी महिला ने IT मैनेजर को दिया था ऑफर, रास्ते में पिलाई थी सिगरेट, बड़ा खुलासा

उदयपुर में आईटी कंपनी की महिला मैनेजर से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने कंपनी के सीईओ समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बर्थडे पार्टी के बाद घर छोड़ने के बहाने महिला को नशे जैसी चीज दी गई और वारदात को अंजाम दिया गया. हैरानी की बात ये है कि महिला मैनेजर को अपनी कार में घर छोड़ने का ऑफर कंपनी की महिला एग्जीक्यूटिव हेड ने ही दिया था जिसके बाद उसके पति और सीईओ ने महिला से गैंगरेप किया.

उदयपुर गैंगरेप मामले में बड़ा खुलासा (Photo: ITG)
उदयपुर गैंगरेप मामले में बड़ा खुलासा (Photo: ITG)

राजस्थान के उदयपुर में आईटी कंपनी की महिला मैनेजर के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी के सीईओ समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इस सनसनीखेज मामले ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है. अब इस मामले में नए-नए खुलासे हो रहे हैं और महिला एग्जीक्यूटिव हेड की संदिग्ध भूमिका नजर आ रही है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने अब इस मामले में पूरी घटना बताई है. पीड़िता के मुताबिक यह घटना पिछले शनिवार की है, जब कंपनी के सीईओ ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक पार्टी का आयोजन किया था. इस पार्टी में महिला मैनेजर भी शामिल थी. जैसे-जैसे रात बढ़ती गई, अन्य मेहमान पार्टी से निकलते चले गए और अंत में पीड़िता अकेली रह गई.

बर्थडे पार्टी के बाद घर छोड़ने के बहाने दरिंदगी

पुलिस ने कंपनी के CEO को किया गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
शिकायत में महिला ने बताया कि इसके बाद कंपनी की महिला एग्जीक्यूटिव हेड ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की. वह उसे अपनी कार में लेकर निकली, जिसमें पहले से सीईओ जितेश सिसोदिया और उसका पति गौरव सिरोही मौजूद थे. रास्ते में तीनों ने एक दुकान से सिगरेट जैसी चीज खरीदी और उसे महिला को दिया. उसका सेवन करते ही वो बेहोश हो गई. अभी यह साफ नहीं है कि आखिर उस सिगरेट में ऐसा क्या था जिसे पीते ही पीड़िता बेहोश हो गई. पुलिस अभी इन मामले की जांच कर रही है.

नशे जैसी चीज देने के बाद महिला हुई बेहोश

पीड़िता ने बताया कि जब उसे अगली सुबह होश आया तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है. इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने महिला का मेडिकल परीक्षण कराया, बयान दर्ज किए और मामले की जांच शुरू की.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में निजी आईटी कंपनी के सीईओ जितेश सिसोदिया, कंपनी की एक महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति गौरव सिरोही शामिल हैं, जो मेरठ का निवासी है. तीनों आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है.

मेडिकल जांच और बयान के आधार पर गिरफ्तारी

उदयपुर के एसपी योगेश गोयल ने बताया कि यह मामला सुखेर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया है और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि पीड़िता की शिकायत, मेडिकल रिपोर्ट और प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया. पुलिस ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच अब एडिशनल एसपी माधुरी वर्मा को सौंपी गई है. इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

---- समाप्त ----
