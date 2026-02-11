चाय पर बवाल! MDM अस्पताल के कैंटीन में डॉक्टर का हंगामा, जोधपुर मेडिकल कॉलेज ने जूनियर रेजिडेंट को किया सस्पेंड

राजस्थान के जोधपुर में मथुरादास माथुर (एमडीएम) अस्पताल परिसर स्थित कैंटीन में एक डॉक्टर द्वारा हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में एक डॉक्टर कैंटीन संचालक के साथ गाली-गलौज करते और ऊंची आवाज में बहस करते नजर आ रहे हैं. मामला सामने आने के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने त्वरित कार्रवाई की है.

मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बी.एस. जोधा ने बताया कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यवहार किसी भी डॉक्टर के लिए स्वीकार्य नहीं है. घटना की जानकारी मिलते ही जूनियर रेजिडेंट डॉ. वैभव सियाग को निलंबित कर दिया गया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है.

जांच कमेटी गठित, अस्थायी संविदा पर थे तैनात

प्राचार्य के अनुसार डॉ. वैभव सियाग शहर के कमला नेहरू चेस्ट अस्पताल में अस्थायी संविदा पर कार्यरत थे, जो मेडिकल कॉलेज के अधीन आता है. वायरल वीडियो के बाद पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है.

कॉलेज प्रशासन का कहना है कि संस्थान की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.

चाय की क्वालिटी को लेकर हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि यह वीडियो दो दिन पहले का है. डॉक्टर वैभव एमडीएम अस्पताल परिसर की कैंटीन में चाय पीने पहुंचे थे. इसी दौरान चाय की गुणवत्ता को लेकर उनका कैंटीन संचालक से विवाद हो गया.

वीडियो में डॉक्टर आक्रामक तरीके से चिल्लाते और गाली-गलौज करते दिख रहे हैं. कैंटीन विवाद के बाद एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वह पुलिस के खिलाफ भी अपशब्द कहते नजर आए. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है.

