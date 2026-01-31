scorecardresearch
 
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का क्या है रहस्य? जल्द उठेगा पर्दा... एसआईटी करेगी जांच, जोधपुर कमिश्नर ने दिए आदेश

राजस्थान के जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. अब यह टीम पूरे घटनाक्रम की जांच अपने सुपरविजन में करेगी.

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के मामले में एसआईटी का गठन. (File Photo: ITG)
राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध कथावाचक युवा साध्वी प्रेम बाईसा की बीते दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर दिया है. इस टीम को पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच करने और मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

पुलिस की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इस SIT की कमान एसीपी छवि शर्मा को सौंपी गई है, जो पूरे मामले की जांच की निगरानी करेंगी. टीम में जांच अधिकारी के रूप में शकील अहमद (SHO) को शामिल किया गया है. इसके अलावा टीम में राजीव भादू (SHO), प्राची गुर्जर (सब इंस्पेक्टर), राकेश (ASI एवं साइबर एक्सपर्ट), कॉन्स्टेबल जगदीश, कॉन्स्टेबल दलाराम, कॉन्स्टेबल भगाराम, कॉन्स्टेबल महेंद्र, कॉन्स्टेबल रघुवीर और महिला कॉन्स्टेबल कलावती को भी शामिल किया गया है.

यह भी पढ़ें: वायरल क्लिप, अग्नि परीक्षा और अंतिम शब्द... साध्वी प्रेम बाईसा के पिता वीरम नाथ ने दिया हर सवाल का जवाब

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, SIT पूरे मामले की तकनीकी और तथ्यात्मक पहलुओं से जांच करेगी. खासतौर पर सोशल मीडिया से जुड़े पहलुओं, कॉल डिटेल, मेडिकल रिपोर्ट और घटनाक्रम से जुड़े अन्य साक्ष्यों की भी बारीकी से पड़ताल की जाएगी.

sadhvi prem baisa death case sit formed jodhpur police investigation

बता दें कि साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए थे. इस घटना को लेकर संत समाज और श्रद्धालुओं में भी काफी नाराजगी देखी गई थी. वहीं सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर कई तरह की चर्चाएं और आरोप सामने आए थे.

इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर ने SIT गठित कर जांच को नई दिशा देने का निर्णय लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि SIT सभी पहलुओं पर जांच करेगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले में साक्ष्य जुटाने और संबंधित लोगों से पूछताछ करने में जुटी हुई है. प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही साध्वी प्रेम बाईसा की मौत से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठ सकेगा.

