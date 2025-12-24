अरावली को बचाने जयपुर की सड़कों पर उतरे Gen-Z, हाथों में मशालें थाम किया विरोध

जयपुर की सांसों और पर्यावरण को बचाने के लिए बुधवार रात Gen-Z युवाओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. हाथों में मशालें और मन में आक्रोश लिए बड़ी संख्या में युवा अरावली पर्वतमाला के संरक्षण की मांग करते नजर आए. यह मशाल जुलूस रामबाग से शुरू होकर अमर जवान ज्योति तक निकाला गया, जिसमें पर्यावरण के खिलाफ लिए जा रहे फैसलों का खुला विरोध किया गया.

और पढ़ें

युवाओं ने आरोप लगाया कि विकास और मुनाफे के नाम पर अरावली पर्वतमाला को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसका सीधा असर जयपुर की हवा, पानी और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. जुलूस के समापन के बाद प्रदर्शनकारियों ने आदेश की कॉपी जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया. इसके साथ ही सांकेतिक रूप से नकली नोट उड़ाए गए, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि पैसों के लालच में प्रकृति का सौदा अब स्वीकार नहीं किया जाएगा.

अरावली बचाने सड़कों पर उतरे Gen-Z

प्रदर्शन में शामिल Gen-Z प्रतिनिधि कार्तिकेय भारद्वाज ने कहा कि अब जयपुर के युवाओं के जागने का समय आ गया है. उन्होंने कहा कि ढोल का बाग पहले ही नष्ट किया जा चुका है और अब अरावली पर्वतमाला को निशाना बनाया जा रहा है. यह सीधे तौर पर लोगों के साफ हवा में सांस लेने के अधिकार पर हमला है.

Advertisement

प्रदूषण और अंधाधुंध कटाई के नाम पर खिलवाड़

कार्तिकेय भारद्वाज ने चेतावनी दी कि प्रदूषण और अंधाधुंध कटाई के नाम पर भविष्य की पीढ़ियों और परिवारों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि जयपुर की लाइफलाइन है. अगर इसे नुकसान पहुंचा तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. उन्होंने साफ किया कि अगर अरावली के खिलाफ गतिविधियां नहीं रुकीं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

---- समाप्त ----