scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नकली बाल, चश्मा और ब्लैकमेलिंग का जाल... NIA स्कॉलर से उगाही करने वाला गिरफ्तार

जयपुर में पुलिस ने विग और चश्मा लगाकर पहचान छिपाने वाले शातिर ब्लैकमेलर को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने NIA स्कॉलर डॉक्टर को अश्लील वीडियो वायरल करने और गिरफ्तारी का डर दिखाकर एक साल में 10 लाख रुपये ऐंठ लिए. पीड़ित की शिकायत पर ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने तकनीकी जांच के बाद आरोपी को दबोच लिया. फिलहाल आरोपी पुलिस रिमांड पर है.

Advertisement
X
आरोपी सील्वेसटर मायकल फर्नांडीस.(Photo: Vishal Sharma /ITG)
आरोपी सील्वेसटर मायकल फर्नांडीस.(Photo: Vishal Sharma /ITG)

जयपुर में ब्लैकमेलिंग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शातिर आरोपी ने NIA स्कॉलर डॉक्टर रवि को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर एक साल में करीब 10 लाख रुपये वसूल लिए. आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना हुलिया बदलकर रह रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

गिरफ्तारी के वक्त आरोपी ने लंबे नकली बालों की विग और चश्मा पहन रखा था. पहली नजर में वह बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा था. लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसका चश्मा उतारकर बाल पकड़े, उसकी पहचान खुल गई और पूरा भेद सामने आ गया.

यह भी पढ़ें: आंखों में मिर्च, हाथ में चाकू और... जयपुर में दुकानदार से लूट की साजिश नाकाम, Video

सम्बंधित ख़बरें

Rajasthan Budget 2026
राजस्थान बजट: सड़कों और लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए सरकार ने खोला खजाना
Dispute over roofing of dargah in Chandpol Jaipur
जयपुर में दरगाह की छत को लेकर विवाद क्यों?
Tension over dargah roof construction in Jaipur's Chandpol circle
क्या है जयपुर की दरगाह को लेकर विवाद? जिसपर भिड़े BJP-कांग्रेस MLA
Responsibilities of the local representative and law enforcement in Jaipur
जयपुर दरगाह विवाद पर क्या बोले विधायक अमीन कागजी?
Responsibility of the local representative and law order in Jaipur
जयपुर: दरगाह की छत के निर्माण को लेकर भड़के कांग्रेस MLA

आरोपी की पहचान और पृष्ठभूमि

ब्रह्मपुरी थानाधिकारी हेमंत कुमार के अनुसार आरोपी की पहचान सील्वेसटर मायकल फर्नांडीस के रूप में हुई है. वह मुंबई के वसई वेस्ट, पालघर का रहने वाला है. उसने मुंबई से फूड मैनेजमेंट का कोर्स किया है और पिछले करीब डेढ़ साल से जयपुर के केशवपुरा-भांकरोटा इलाके में रहकर फूड से जुड़ा काम कर रहा था.

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि करीब एक साल पहले उसकी मुलाकात NIA स्कॉलर डॉक्टर रवि से हुई थी. बातचीत के दौरान उसने धीरे-धीरे भरोसा जीता और खुद को करीबी परिचित बना लिया.

Advertisement

पुलिस का डर दिखाकर वसूली

इसके बाद आरोपी ने डॉक्टर को डराया कि उनके अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. उसने कहा कि पुलिस कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. यह सुनकर डॉक्टर घबरा गए और आरोपी से मदद मांगी.

आरोपी ने खुद को पुलिस से जुड़ा हुआ बताना शुरू कर दिया. गिरफ्तारी रुकवाने के नाम पर उसने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी. वह लगातार धमकी देता रहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो पुलिस में शिकायत कर अरेस्ट करवा देगा. इसी डर का फायदा उठाकर उसने एक साल में करीब 10 लाख रुपये वसूल लिए.

शिकायत के बाद गिरफ्तारी

मानसिक रूप से परेशान होकर डॉक्टर रवि ने 10 फरवरी को ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तकनीकी और गोपनीय जांच शुरू की और आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी.

मंगलवार रात पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 13 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. फिलहाल पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement