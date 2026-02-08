आंखों में मिर्च, हाथ में चाकू और... जयपुर में दुकानदार से लूट की साजिश नाकाम, Video

जयपुर के करधनी थाना इलाके में बदमाशों की लूट की साजिश उस वक्त फेल हो गई, जब एक दुकानदार ने साहस दिखाते हुए उनका डटकर मुकाबला किया. कविराज मार्केट स्थित तनिष्का स्टोर में हुई इस घटना का CCTV वीडियो सामने आया है, जिसमें बदमाशों की पूरी हरकतें साफ दिखाई दे रही हैं. यह वारदात 6 फरवरी की रात करीब 9:45 बजे की बताई जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे दुकानदार योगेन्द्र प्रसाद शर्मा के पास दो युवक ग्राहक बनकर पहुंचे. दोनों के चेहरे मास्क से ढके हुए थे. उन्होंने पहले सामान्य तरीके से सामान खरीदा और उसका भुगतान भी किया, जिससे दुकानदार को किसी तरह का शक नहीं हुआ.

ग्राहक बनकर आए, फिर किया अचानक हमला

कुछ देर बाद जब योगेन्द्र प्रसाद शर्मा दोबारा सामान निकालने में व्यस्त हुए, तभी एक बदमाश ने पीछे से उनके बाल पकड़ लिए. उसी समय दूसरे बदमाश ने उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया. अचानक हुए हमले से दुकानदार घबरा गए, लेकिन बदमाशों ने मारपीट शुरू कर दी और काउंटर के अंदर घुस गए.

इसके बाद दोनों बदमाशों ने चाकू निकाल लिया और दुकानदार को बंधक बनाने की कोशिश की. चाकू के वार से योगेन्द्र की जैकेट तक कट गई. आंखों में जलन और हमले के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया.

दुकानदार की बहादुरी से भागे बदमाश

शोर सुनकर बदमाश घबरा गए. उन्होंने योगेन्द्र का मुंह बंद करने की भी कोशिश की, लेकिन आवाज बढ़ती देख वे डर गए. आसपास के लोग भी सतर्क हो गए. पकड़े जाने के डर से दोनों बदमाश दुकान के बाहर खड़ी अपनी स्कूटी छोड़कर पैदल ही भाग निकले.

हालांकि वे ज्यादा दूर नहीं जा सके. स्थानीय लोगों ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया और करधनी थाना पुलिस के हवाले कर दिया. तलाशी के दौरान बदमाशों के पास से दो चाकू और मिर्च पाउडर बरामद किया गया. पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

