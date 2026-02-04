जलभराव हटाने पहुंची टीम, जेसीबी के आगे बैठीं महिलाएं, धौलपुर में पुलिस से तीखी नोकझोंक

राजस्थान के धौलपुर जिले में जलभराव की समस्या को लेकर बुधवार को घोंसला विहार कॉलोनी में उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो गए, जब नगर परिषद धौलपुर की टीम जेसीबी मशीन के साथ नाला खुदवाने पहुंची. नाले की खुदाई को लेकर कॉलोनी में दो गुट आमने-सामने आ गए. एक पक्ष जलभराव से राहत के लिए नाला खोदने की मांग कर रहा था, जबकि दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा था. विरोध कर रहे लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं, जो जेसीबी मशीन के सामने बैठ गईं और काम रुकवा दिया.

और पढ़ें

स्थिति बिगड़ती देख नगर परिषद की टीम ने तुरंत पुलिस को मौके पर बुलाया. पुलिस के पहुंचने के बाद भी महिलाएं जेसीबी के सामने से हटने को तैयार नहीं हुईं, जिसके बाद पुलिस ने महिलाओं को समझाने की कोशिश की. जब महिलाएं नहीं मानीं, तो पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया. इस दौरान महिलाओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली.

यह भी पढ़ें: धौलपुर: मामी से इश्क, शराब में मिलाया कीटनाशक, भांजे ने किया मामा का कत्ल, 11 महीने बाद खुला राज

पहले भी हो चुका था कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

गौरतलब है कि धौलपुर जिले की घोंसला विहार कॉलोनी और हुंडावाल नगर के निवासी लंबे समय से जलभराव की समस्या से परेशान हैं. इसी को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी. प्रदर्शन के दौरान 'नाला दो या जेल दो' जैसे नारे भी लगाए गए थे.

Advertisement

​

लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द पानी निकासी की व्यवस्था करने की मांग की थी. इस प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर परिषद को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे.

कलेक्टर के निर्देश पर खोला गया कच्चा नाला

जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद बुधवार को नगर परिषद की टीम घोंसला विहार कॉलोनी पहुंची और बंद पड़े कच्चे नाले को खोलने का काम शुरू किया. नगर परिषद के सफाई निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए कच्चे नाले की खुदाई की गई है.

​

उन्होंने कहा कि एक दिन पहले कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने निर्णय लिया कि पानी की निकासी के लिए नाला खोला जाएगा. नाला खोदे जाने के बाद कॉलोनी में जमा पानी की निकासी शुरू हो गई है. इससे स्थानीय लोगों को जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

---- समाप्त ----