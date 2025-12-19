दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल का खुलासा, अलवर पुलिस ने एक अभ्यर्थी को किया गिरफ्तार

देश की सबसे हाईटेक पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल का बड़ा खुलासा हुआ है. अलवर पुलिस ने कंप्यूटर हैक कर परीक्षा में नकल करने वाले एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के अनुसार, नकल करवाने वाली गैंग ने परीक्षा पास कराने के लिए 7 से 10 लाख रुपए की डील की थी. अभ्यर्थी का कंप्यूटर अपने आप चल रहा था और स्क्रीन पर उत्तर खुद-ब-खुद क्लिक हो रहे थे. घटना की जानकारी परीक्षा केंद्र के स्टाफ ने उच्च अधिकारियों को दी और पुलिस को सूचित किया.

'कंप्यूटर स्क्रीन पर उत्तर खुद-ब-खुद क्लिक हो रहे थे'

अलवर पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभ्यर्थी सुरेंद्र सैनी बहरोड़ क्षेत्र के बड़ोद गांव का रहने वाला है. वह 17 दिसंबर को चितकानी स्थित एमआईटीआरसी कॉलेज में दिल्ली पुलिस ड्राइवर पद की ऑनलाइन परीक्षा देने आया था. परीक्षा के दौरान ऑब्जर्वर को उसके व्यवहार पर शक हुआ. पूछताछ में सामने आया कि परीक्षा केंद्र के कंप्यूटर को पहले ही हैक किया गया था और बाहर बैठे किसी व्यक्ति द्वारा उत्तर डलवाए जा रहे थे.

गैंग की तलाश जारी, रिमांड पर भेजा गया अभ्यर्थी

पुलिस ने अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे तीन दिन की रिमांड पर भेजा गया. पुलिस ने बताया कि गैंग का मुख्य सरगना अभी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार दबिश दे रही है. इस गैंग की मदद से कई युवाओं को पास कराकर दिल्ली पुलिस में भर्ती कराया जाता है.

पुलिस जांच में जुटी

डिप्टी एसपी शिवानी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद अभ्यर्थी से पूछताछ की जा रही है. तकनीकी साजिश की जांच भी जारी है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस तरह की नकल और हैकिंग की किसी भी गतिविधि में शामिल व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस खुलासे से पता चलता है कि साइबर तकनीक का इस्तेमाल कर भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी की जा रही थी.

