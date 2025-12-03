scorecardresearch
 
बिहार के BSP नेता से अलवर में 3 लाख की लूट, पुलिस ने तीन घंटों के अंदर बदमाशों को दबोचा

बिहार के बीएसपी नेता के साथ राजस्थान में हुई 3 लाख रुपए की लूट मामले में पुलिस ने चंद घंटों में ही दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. बदमाशों ने बीएसपी नेता को सस्ते दाम पर कपड़े की दुकान के लिए माल और सोने की ईंट दिलाने के बहाने अलवर बुलाया था.

पुलिस गिरफ्त में बीएसपी नेता से लूट के आरोपी. (Photo: Himanshu Sharma/ITG)
बिहार के बीएसपी नेता के साथ राजस्थान में 3 लाख रुपए की लूट हुई थी. घटना के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने बदमाशों को अलवर से गिरफ्तार कर लिया. बताया जाता है कि बिहार के सुपौल जिले के बीएसपी नेता व कपड़ा व्यापारी को सस्ते दामों पर सोने की ईंट बेचने के बहाने से अलवर बुलाया और यहां लूट की घटना को अंजाम दिया.

मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने शहर में नाकाबंदी की. इस दौरान चंद घंटों में खुलासा करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी व लूटे हुए तीन लाख रुपये भी बरामद कर लिए. पीड़ित बीएसपी नेता मोहम्मद कलीम खान, निवासी सुपौल (बिहार) ने पुलिस को बताया कि हाल ही में उन्होंने बीएसपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था और वो चुनाव हार गए थे.

चुनाव हारने के दो दिन बाद 16 नवंबर की रात उन्हें हाफिज नाम के एक शख्स का फोन आया. उसने खुद को राजस्थान के बड़े व्यापारी का दोस्त बताकर कलीम से कहा कि वो उन्हें 10 लाख तक उधार माल दिला देगा. साथ ही उसने कहा कि उसके पास सोने की ईंट है और सोने की ईंट भी वह सस्ते दामों पर देगा. कई दिनों तक लगातार फोन कर उसने कलीम से बात की और उनको अलवर आने को राजी किया.

इसी बीच बीएसपी नेता गर्म कपड़ों की खरीदारी करने के लिए दिल्ली पहुंचे. बदमाशों ने उनको अपनी बातों में फंसाया और राजस्थान आने के लिए कहा. 2 दिसंबर की सुबह कलीम दिल्ली से जयपुर और वहां से बस द्वारा अलवर पहुंचे. बस स्टैंड पर दो युवक, इनामुल हसन और मोमिन (दोनों निवासी भंडारा, जिला डींग) उनसे मिले. उन्होंने कहा कि हाफिज ने उनको भेजा है. वो लोग व्यपारी को शहर में घुमाते रहे.

इसी दौरान बदमाशों ने झपटा मारकर तीन लाख रुपये से भरा हुआ बैग छीन लिया. कलीम के विरोध करने पर दोनों ने उनके प्राइवेट पार्ट पर जोरदार हमला किया. जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़े. उसके बाद दोनों आरोपी स्कॉर्पियो से फरार हो गए. इस पर मोहम्मद कलीम ने मामले की सूचना पुलिस को दी. लूट की सूचना मिलते ही एसपी सुधीर चौधरी ने जिलेभर में नाकाबंदी करवाई.

इसी बीच सदर थाना प्रभारी अजीत सिंह बडसरा की टीम ने टेल्को सर्किल के पास संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोकने की कोशिश की. जिस पर दोनों आरोपी भागने लगे. लेकिन कॉन्स्टेबल राजेश ने दौड़कर दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया. पुलिस ने आरोपी इनामुल‌ हसन (33) और मोमिन (23) को गिरफ्तार कर लिया है. अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

पुलिस ने उनके पास से लूट के तीन लाख रुपए व लूट में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो गाड़ी को बरामद कर लिया है. पुलिस ने कहा कि बदमाशों से पूछताछ की जा रही है. साथ ही इनका पुराना क्राइम रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है. मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

