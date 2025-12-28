scorecardresearch
 
महिला के कपड़े पहने पहाड़ियों में छिपा था बदमाश... लेडी सिंघम ने दबिश देकर पकड़ा, निकाला जुलूस, Video

राजस्थान के कोटपूतली में पुलिस ने गैंगवार और फायरिंग के मामले में फरार चल रहे 25 हजार के इनामी बदमाश महिपाल उर्फ एमपी गुर्जर को पकड़ा है. पुलिस से बचने के लिए आरोपी एक महीने से महिला के वेश में पहाड़ियों में छिपा हुआ था, लेकिन ‘लेडी सिंघम’ के नेतृत्व में की गई कार्रवाई ने उसकी यह चाल नाकाम कर दी.

इनामी को पकड़कर पुलिस ने निकाला जुलूस. (Photo: Screengrab)
राजस्थान के कोटपूतली में गैंगवार और सरेआम फायरिंग के मामले में फरार 25 हजार के इनामी कुख्यात बदमाश महिपाल उर्फ एमपी गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है. चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि पुलिस से बचने के लिए बदमाश पिछले एक महीने से महिला के वेश में पहाड़ियों में छिपकर फरारी काट रहा था. यह कार्रवाई लेडी सिंघम के नेतृत्व में पुलिस ने पूरी की. लेडी सिंघम ने बदमाशों को साफ शब्दों में संदेश दिया है कि या तो अपराध छोड़ दो, या इलाका छोड़ दो.

पुलिस के अनुसार, 26 नवंबर की शाम करीब 6 बजे बानसूर के हरसौरा रोड पर विनोद पोसवाल और महिपाल गुर्जर के बीच पुरानी रंजिश और गैंगवार को लेकर खूनी संघर्ष हुआ था. यह घटना उस वक्त और गंभीर हो गई, जब इसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

यहां देखें Video

फुटेज में साफ दिखाई दिया कि महिपाल अपने साथियों के साथ एक होटल से बाहर निकल रहा था, तभी विनोद पोसवाल और उसके गुट ने थार गाड़ी से उन्हें कुचलने की कोशिश की. इस दौरान महिपाल गुर्जर ने सरेआम फायरिंग कर दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

यह भी पढ़ें: महिला के वेश में घर में घुसा युवक, मां-बेटी से की छेड़खानी, फिर...

इसके बाद से ही महिपाल गुर्जर पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था. डीएसपी मेघा गोयल ने बताया कि घटना के तुरंत बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी. उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. गिरफ्तारी से बचने के लिए महिपाल लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था. कभी गांव, तो कभी जंगल और पहाड़ी इलाकों में छिपता रहा. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी हमीरपुर की पहाड़ियों में छिपा हुआ है.

यह भी पढ़ें: UP की लेडी सिंघम से फ्रॉड... DSP श्रेष्ठा ठाकुर की फर्जी IRS से हुई शादी, मेट्रोमोनियल साइट से हुआ था रिश्ता

सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की. जब टीम मौके पर पहुंची तो पुलिस भी कुछ पल के लिए चौंक गई, क्योंकि बदमाश महिला के कपड़े पहनकर पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा था. हालांकि पुलिस की सतर्कता और मुस्तैदी के आगे उसकी यह चाल काम नहीं आई और उसे मौके से दबोच लिया गया.

डीएसपी मेघा गोयल ने बताया कि महिपाल गुर्जर आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, अवैध हथियार रखने समेत करीब आठ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. इस गैंगवार मामले में पुलिस पहले ही उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि मुख्य आरोपी महिपाल अब गिरफ्त में आया है.

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बदमाश का पूरे बानसूर क्षेत्र में जुलूस निकाला. इस दौरान आरोपी महिला के कपड़ों में ही नजर आया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. जुलूस के दौरान स्थानीय लोगों ने उसके वीडियो और फोटो बनाए, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, ताकि वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियारों, नेटवर्क और फरारी के दौरान उसे पनाह देने वालों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके.

---- समाप्त ----
TOPICS:

