राजस्थान: पेड़ की टहनियां काटने पर बवाल, 65 वर्षीय व्यक्ति की कुल्हाड़ी से हत्या

राजस्थान के अलवर जिले में पेड़ की टहनियां काटनियां काटने को लेकर दो परिवारों में विवाद हो गया. जिसके बाद एक परिवार के लोगों ने दूसरे पर हमला कर दिया. इस हमले में एक 65 साल के व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि कई अन्य घायल हो गए.

अलवर में व्यक्ति की हत्या. (Photo: Representational )
अलवर ज़िले में पेड़ की टहनियां काटने को लेकर हुए झगड़े में 65 साल के एक आदमी की हत्या कर दी गई. साथ ही उसके परिवार के कई लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया गया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. यह घटना बगड़ तिरया इलाके में हुई, जहां रिश्तेदारों के बीच कहासुनी हिंसा में बदल गई.

अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित बाली (65) पर उसके चचेरे भाई फकरू ने कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक बेरे गांव के रहने वाले पीड़ित के बेटे अकरम हुसैन ने बताया कि झगड़ा एक दिन पहले शुरू हुआ था,  जब फकरू और उसके बेटों ने उनके नीम के पेड़ की टहनियां काट दी थीं.

यह भी पढ़ें: AAP नेता लकी ओबेरॉय की हत्या के बाद जालंधर पहुंचे DGP, पुलिस को मिले कई अहम सुराग

हुसैन ने बताया कि शुक्रवार को फकरू अपने बेटों और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ पेड़ काटने के लिए फिर से आया. जब बाली ने इसका विरोध किया, तो फकरू ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं.

जब हुसैन अपने पिता को बचाने के लिए बीच-बचाव करने आया, तो फकरू ने उस पर भी हमला कर दिया. हुसैन को गंभीर चोटें आईं, और झगड़े के दौरान परिवार की तीन महिलाएं भी घायल हो गईं. पुलिस ने बताया कि घायल बाली को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई.

