पहलगाम अटैक पर, बड़े ही भावुक होकर उमर अब्दुल्ला ने कहा है, क्या जवाब दूं मैं उस नेवी अफसर की विधवा को, उस छोटे बच्चे को जिसने अपनी पिता को खून में लथपथ देखा है.

अब्दुल्ला ने कहा, 26 साल में पहली बार जम्मू-कश्मीर में किसी हमले के बाद मैंने लोगों को इस तरह बाहर आते देखा. कठुआ से श्रीनगर तक लोग बाहर आए और खुलकर बोले कि कश्मीरी ये हमले नहीं चाहते... ये हर कश्मीरी बोल रहा है.

पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पेश प्रस्ताव के सपोर्ट में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कई महत्वपूर्ण बातें कही, और यहां तक बोला कि ये वक्त जम्मू-कश्मीर के लिए स्टेटहुड मांगने का नहीं है. हो सकता है, ये कुछ राजनीतिक दलों के लिए उमर अब्दुल्ला का कटाक्ष हो.

जब पहलगाम को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जब पूरे देश में गुस्सा है. हर कोई सबक सिखाये जाने की मांग कर रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों से ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिस पर दलगत राजनीति हावी लग रही है.

कहने को तो कांग्रेस सहित देश के सभी विपक्षी दलों ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के मामले में हर कदम पर केंद्र सरकार के सपोर्ट का भरोसा दिलाया है, लेकिन कुछ नेताओं के ऐसे भी बयान आ रहे हैं, अलग पॉलिटिकल लाइन दिखा रहे हैं.

मिट्टी में मिलाने, और बची खुची जमीन खत्म करने का ऐलान

कुछ बड़ा होने वाला है. पहलगाम हमले के बाद से अक्सर ऐसी ही चर्चा चल रही है. पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र सरकार ने सिंधु जल संधि और अटारी बॉर्डर को लेकर कुछ सख्त कदम भी उठाया है.

सरहद पार से भी हर हलचल की खबर आ रही है. पाकिस्तान सरकार की तरफ से भी लगातार बयान आ रहे हैं. दिल्ली से लेकर बॉर्डर तक जगह जगह हाईअलर्ट भी देखने को मिल रहा है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिल कर अपडेट दिया है. गृह मंत्रालय हर गतिविधि पर कड़ी नजर रख रहा है.

केंद्र सरकार ने पहलगाम अटैक पर बीबीसी की कवरेज पर आपत्ति जताई है और भारत में बीबीसी के प्रमुख जैकी मार्टिन को पत्र भी लिखा है. बीबीसी को चेतावनी दी गई है, और ऐसे ही 17 पाकिस्तानी यू-ट्यूब चैनलों पर भी पाबंदी लगाई गई है. सरकार का कहना है कि ये चैनल देश और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक बातें कर रहे हैं. पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर का यू-ट्यूब चैनल भी इनमें शामिल है.

अव्वल तो बीजेपी शासित राज्य असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी पहलगाम आपदा में राजनीतिक अवसर ढूंढ ही लिया है. हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर धावा बोल दिया है, और सितंबर तक उनके खिलाफ और भी चीजें सामने लाने का दावा कर रहे हैं.

बिहार चुनाव से पहले मधुबनी के मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की घोषणा की है - लेकिन, पार्टी-पॉलिटिक्स का अपना ही मिजाज है, और वो चालू है.

बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यन स्वामी ने चुनाव को देखते हुए मोदी के बिहार दौरे को गलत बताया है, और कहा है कि मोदी को बिहार की जगह पहले जम्मू-कश्मीर जाना चाहिये था.

Modi will do nothing. Instead of going to Bihar for speech he should have gone to Kashmir. We people now will lose hope and go home. Matter over. Modi will tell: Koi aaya nahin and put you to sleep