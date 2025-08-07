सद्भाव से संकट तक... राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों ने भारतीय अमेरिकियों की बढ़ा दी बेचैनी

2024 के अमेरिकी चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी रिपब्लिकन उम्मीदवार के मुकाबले अब तक का सबसे ज़्यादा भारतीय-अमेरिकी वोट मिला. डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन में रहने वाले भारतीय-अमेरिकियों ने भी इस बार ट्रंप को बड़ी संख्या में वोट दिया. खासकर वो लोग जो बिज़नेस करते हैं या 40 साल से कम उम्र के पुरुष हैं.

वोटर्स ने ट्रंप को इसलिए पसंद किया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वह अर्थव्यवस्था, महंगाई और इमिग्रेशन (प्रवासन) के मुद्दों पर बेहतर काम करेंगे. साथ ही, उन्हें यह भी लगता था कि ट्रंप भारत को समझते हैं और प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करते हैं. ह्यूस्टन में हुआ 'हाउडी मोदी' और अहमदाबाद में 'नमस्ते ट्रंप' जैसे भव्य कार्यक्रमों को अमेरिका-भारत संबंधों के शिखर के रूप में देखा गया. कई भारतीय-अमेरिकियों के लिए ट्रंप केवल अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि एक ऐसा नेता थे जो भारत को समझते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सचमुच सराहना करते हैं.

भारतीय प्रवासी समुदाय में यह धारणा बन गई थी कि फिर ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने से अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी को नई उड़ान मिलेगी. लेकिन अब, उनके दूसरे कार्यकाल के सिर्फ सात महीने बाद ही भारतीय-अमेरिकी समुदाय में चिंता बढ़ने लगी है. ट्रंप ने भारत के खिलाफ फिर से टैरिफ (आयात शुल्क) बढ़ाने की बात की, व्यापार घाटे की शिकायत की, और भारत की तरफ से ट्रंप के पुराने प्रयासों की सराहना ना होने पर नाराज़गी जताई.

ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रोकने में उनकी अहम भूमिका थी. हालांकि भारत ने इस दावे को कभी नहीं माना. इसके बाद कुछ और चौंकाने वाला हुआ. ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को व्हाइट हाउस आने का न्योता दे दिया. भारत में इसे एक कूटनीतिक तिरस्कार माना गया, कुछ ने तो इसे सीधी उकसावे की कार्रवाई कहा.

जो भारतीय-अमेरिकी पहले ट्रंप के साथ रैलियों में नारे लगाते थे, अब वही लोग परेशान हैं. वे पूछ रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान का साथ क्यों दे रहा है? ग्रीन कार्ड और वीज़ा होल्डर्स के साथ अब कैसा व्यवहार होगा? क्या भारतवंशियों पर अमेरिका में राजनीतिक दबाव बढ़ेगा? क्यों प्रशासन पाकिस्तान के साथ संवेदनशील मंचों पर सहयोग कर रहा है?

अब माहौल पहले जैसा नहीं है. कुछ भारतीय रिपब्लिकन नेताओं का कहना है कि ट्रंप के करीबी सर्कल में अब कोई भारतीय-अमेरिकी चेहरा नहीं है. पहले कार्यकाल में कुछ चेहरे दिखते थे, लेकिन 2025 में यह पूरी तरह गायब हो गया है. अब समुदाय और व्हाइट हाउस के बीच कोई सीधा संवाद नहीं है, और यह दूरी अब बहुत महसूस हो रही है.

कुछ लोगों का मनना है कि भारत ने ट्रंप के उस दावे का समर्थन नहीं किया, जिसमें उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने का दावा किया है. उनके मुताबिक भारत की यह चुप्पी शायद व्हाइट हाउस के सख्त रुख की वजह बन गई.

जिम्मेदारी चाहे जिसकी हो, भारतीय-अमेरिकी समुदाय का मूड अब बदल गया है. पहले जो आत्मविश्वास और उत्साह था, वह अब चिंता और अनिश्चितता में बदल चुका है. वॉट्सऐप ग्रुप्स, मंदिरों की बैठकों और टेक मीट-अप्स में बातचीत अब संशय से भरी होती है.

एक बड़ा डर यह भी है कि अगर अमेरिका-भारत संबंध और बिगड़ते हैं, तो भारतीय-अमेरिकियों को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा सकता है. पहले ही कुछ रूढ़िवादी नेता हाई-स्किल इमिग्रेशन में कटौती की मांग कर रहे हैं, और दावा कर रहे हैं कि भारतीय लोग अमेरिकी टेक और हेल्थकेयर सेक्टर में नौकरियां हथिया रहे हैं.

नीति विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ट्रंप रिपब्लिकन समर्थित इमिग्रेशन पैकेज को समर्थन देते हैं, तो उसमें H-1B वीजा की कटौती, ग्रीन कार्ड पात्रता में सख्ती और ऐसी नीतियां हो सकती हैं जो विशेष रूप से भारतीय परिवारों को प्रभावित करेंगी. अब सवाल यह उठ रहा है क्या भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों ने ट्रंप-भारत समीकरण को गलत समझा? क्या वह दोस्ताना रिश्ता वास्तव में हितों की गहरी समानता पर टिका था या सिर्फ रैलियों और कैमरा फ्रेंडली पर्सनल केमिस्ट्री का भ्रम था?

पिछले एक दशक में भारतीय-अमेरिकी यह मानने लगे थे कि उनकी दोहरी पहचान अमेरिका-भारत की रणनीतिक साझेदारी में स्वाभाविक रूप से झलकती है. ओबामा का एशिया पर फोकस, ट्रंप की मोदी से शुरुआती निकटता, बाइडेन के क्वॉड सम्मेलनों तक, ऐसा लगता था कि यह रिश्ता घरेलू राजनीति से ऊपर है. लेकिन 2024 के बाद का दौर इस भ्रम को तोड़ चुका है.

कुछ आशावादी मानते हैं कि यह बस एक अस्थायी झटका है और ट्रंप, जो स्वभाव से सौदेबाज़ हैं, तब फिर से सहयोग करेंगे जब दोनों देशों के हित फिर से जुड़ेंगे. आखिर अमेरिका को चीन को संतुलित करने के लिए भारत चाहिए, और भारत को रक्षा, टेक और व्यापार के लिए अमेरिका की ज़रूरत है. लेकिन वे भी मानते हैं कि भरोसे में दरार आ चुकी है.

एक वर्ग का मानना है कि भारतीय-अमेरिकियों ने ट्रंप से व्यक्तिगत समीकरण में बहुत ज्यादा राजनीतिक निवेश कर लिया और यह भूल गए कि ट्रंप का व्यवहार अस्थिर और स्वार्थ आधारित हो सकता है. रणनीतिक गहराई की कमी ने समुदाय को मीडिया नैरेटिव और ट्रंप के मूड में आए बदलावों के आगे असुरक्षित बना दिया है.

लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच का रिश्ता सिर्फ एक चुनाव या एक राष्ट्रपति के कारण परिभाषित नहीं हो सकता. आने वाले सालों में भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन कई भारतीय-अमेरिकियों को अब भी उम्मीद है कि वे इस रिश्ते में फिर से भरोसा कायम करने, प्रभाव बहाल करने और साझेदारी के अगले अध्याय को आकार देने में भूमिका निभा सकते हैं.

(रोहित शर्मा, वाशिंगटन डीसी में रहने वाले एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं)

