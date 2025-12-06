scorecardresearch
 
छात्रा ने की आत्मदाह की कोशिश, आग से झुलसने के बाद अस्पताल में भर्ती, दोस्त हिरासत में

सुंदरगढ़ जिले के राजगांगपुर क्षेत्र में प्लस-3 छात्रा ने शुक्रवार रात खुद को आग लगाकर आत्मदाह की कोशिश की. गंभीर रूप से झुलसी छात्रा को राउरकेला के इस्पात जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने एक पुरुष मित्र को हिरासत में लिया है. परिवार का आरोप है कि घटना से पहले छात्रा को धमकी भरे फोन कॉल मिल रहे थे.

फाइल फोटो.
फाइल फोटो.(Photo: Ajay Nath/ITG)

ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राजगांगपुर थाना क्षेत्र के लंजिबेर्णा इलाके में शुक्रवार देर रात एक युवती द्वारा खुद को आग लगाने की कोशिश की. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग गंभीर चिंता में हैं. जानकारी के मुताबिक पीड़िता प्लस-3 सेकेंड ईयर की छात्रा है, जो आग से बुरी तरह झुलस गई.

परिवार ने तुरंत उसे राउरकेला के इस्पात जनरल अस्पताल (IGH) पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसके शरीर का लगभग 90% हिस्सा जल चुका है. उसकी हालत बेहद गंभीर है और उसे आईसीयू में गहन चिकित्सा दी जा रही है. डॉक्टरों के अनुसार अगले कुछ घंटे उसके लिए बेहद अहम हैं.

छात्रा का पुरुष मित्र हिरासत में, कारण स्पष्ट नहीं

पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और छात्रा के एक पुरुष मित्र को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर किस वजह से छात्रा ने इतना बड़ा कदम उठाया. वेस्टर्न रेंज के डीआईजी ने पुष्टि की है कि मामले की गहराई से जांच हो रही है और हर पहलू को खंगाला जा रहा है.

छात्रा के परिवार ने आरोप लगाया है कि घटना से पहले उसे लगातार धमकी भरे फोन कॉल आ रहे थे. परिजन का कहना है कि इन कॉल्स के कारण वह मानसिक दबाव में थी. पुलिस इन आरोपों की भी जांच कर रही है और कॉल रिकॉर्ड समेत सभी तकनीकी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

मां की आंखों के सामने लगी आग, बचाने की कोशिश में टूट पड़ा परिवार

पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बेटी कमरे में पढ़ रही थी, तभी अचानक उन्होंने उसकी चीख सुनी. जब वे दौड़कर कमरे में पहुंचीं, तो उन्होंने देखा कि बेटी आग की लपटों में घिरी हुई थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी. मां ने तुरंत कंबल से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बेटी बुरी तरह जल चुकी थी. पुलिस का कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच जारी है और पूरे मामले का खुलासा जल्द किया जाएगा.

