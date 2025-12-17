scorecardresearch
 
कोरापुट के आवासीय स्कूल में गिरा कंक्रीट स्लैब, कक्षा 3 के छात्र की मौत, एक घायल

ओडिशा के कोरापुट जिले में एक सरकारी आवासीय स्कूल में कंक्रीट स्लैब गिरने से कक्षा-3 के छात्र की मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा दमनाहांडी पंचायत स्थित स्कूल परिसर में सुबह दांत साफ करते समय हुआ. घायल छात्र का अस्पताल में इलाज जारी है. परिजनों की शिकायत पर लापरवाही का केस दर्ज कर जांच की जा रही है.

मृतक तकी फाइल फोटो.(Photo: Ajaya Kumar Nath/ITG)

ओडिशा के कोरापुट जिले से मंगलवार को एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई. यहां एक सरकारी आवासीय स्कूल परिसर में कक्षा तीन के एक छात्र की मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हादसा उस समय हुआ, जब स्कूल परिसर में लगी एक कंक्रीट की स्लैब अचानक गिर गई और उसकी चपेट में दोनों बच्चे आ गए.

यह घटना कोटापाड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत दमनाहांडी पंचायत में स्थित राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय स्कूल में हुई. यह स्कूल एसटी एंड एससी डेवलपमेंट, माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर विभाग द्वारा संचालित किया जाता है. हादसे के वक्त दोनों छात्र सुबह स्कूल परिसर में दांत साफ कर रहे थे.

यह भी पढ़ें: एंटी-नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता, कोरापुट में माओवादी लीडर कुंजम हिडमा गिरफ्तार

एक छात्र की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर घायल

हादसे में जान गंवाने वाले छात्र की पहचान प्रेमानंद भात्रा के रूप में हुई है. वह गुमुड़ा पंचायत के सुआनीगुड़ा गांव का रहने वाला था. कंक्रीट स्लैब गिरने से प्रेमानंद की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना के तुरंत बाद स्कूल प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने घायल छात्र को बचाया और उसे कोरापुट के एसएलएन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, घायल बच्चे की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज जारी है.

घटना के बाद विपक्ष का विरोध प्रदर्शन

इस हादसे के बाद राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल (बीजेडी) के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला. पूर्व नबरंगपुर सांसद प्रदीप कुमार माझी, पूर्व मंत्री पद्मिनी दियान और पूर्व विधायक चंद्रशेखर माझी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया.

प्रदर्शनकारियों ने मृत छात्र के शव को सड़क पर रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग-63 को जाम कर दिया और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. सड़क जाम के चलते हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई.

पुलिस-प्रशासन मौके पर, जांच जारी

घटना की सूचना मिलते ही कोरापुट जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की. 

कोरापुट के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्कूल में कंक्रीट स्लैब गिरने से एक नाबालिग छात्र की मौत हुई है और एक अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है. मृतक छात्र के परिजनों की शिकायत पर स्कूल की लापरवाही को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने कहा है कि पूरे मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

