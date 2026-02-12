ओडिशा: प्रेमिका के दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

ओडिशा के भुवनेश्वर में एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका के पुरुष मित्र की हत्या कर दी. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. फिलहाल पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान जगतसिंहपुर जिले के रहने वाले दिनेश नायक और मृतक का नाम सत्यब्रत प्रधान के रूप में हुई है.

शादीशुदा होने के बावजूद नायक कुछ समय से यहां नीलाद्री विहार में रहने वाली एक महिला के साथ रिलेशनशिप में था. हालांकि उसे शक था कि उसकी प्रेमिका का किसी दूसरे आदमी के साथ रिलेशनशिप है. ACP (ज़ोन-6) सोनाली सिंह परमार ने बताया कि रविवार रात को नायक ने महिला को कई कॉल किए. लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया. इसलिए, वह रविवार और सोमवार की दरमियानी रात नीलाद्री विहार में उसके घर गया और उसे प्रधान के साथ पाया.

महिला को दूसरे आदमी के साथ देखकर बहस शुरू हो गई. जिसके बाद आरोपी ने हमला कर दिया. महिला ने प्रधान को बचाने की कोशिश की लेकिन नायक ने उसकी गर्दन पर चाकू मार दिया. इसके बाद नायक मौके से भाग गया. प्रधान, जिसे गंभीर चोटें आई थीं, उसने भी भागने की कोशिश की और कुछ दूर भागने के बाद बेहोश हो गया.

बाद में महिला ने लोकल लोगों की मदद से प्रधान को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन वह बच नहीं पाया. आरोपी और मृतक घटना से पहले एक-दूसरे को नहीं जानते थे और उसी रात पहली बार मिले थे. इस बीच पुलिस ऑफिसर ने कहा कि नायक ने मंगलवार रात पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया.

