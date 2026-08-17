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सागर: बंदूक ढूंढने गई पुलिस को घर में मिला ‘नोटों का पहाड़’, गिनने के लिए मंगानी पड़ गई मशीन- VIDEO

मध्य प्रदेश के सागर जिले के गोपालगंज थाना क्षेत्र में बंदूक की सूचना पर पुलिस ने एक मकान में दबिश दी. तलाशी के दौरान हथियार तो नहीं मिला, लेकिन नोटों का पहाड़ जरूर मिला. जिससे अधिकारियों के भी होश उड़ गए.

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रकम के स्त्रोत का पता लगाने में जुटी पुलिस. (Photo: ITG)
रकम के स्त्रोत का पता लगाने में जुटी पुलिस. (Photo: ITG)

मध्य प्रदेश के सागर जिले के गोपालगंज थाना क्षेत्र में रविवार को पुलिस उस समय हैरान रह गई, जब बंदूक की सूचना पर एक मकान में दबिश देने पहुंची. दबिश के दौरान यहां पुलिस टीम को हथियार तो नहीं मिला, लेकिन घर के अंदर बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हो गई. नोटों की संख्या इतनी अधिक थी कि पुलिस को मौके पर ही नोट गिनने की मशीन बुलानी पड़ी. मामला तिली तिगड्डा के पास स्थित एक मकान का है. 

नोटों का पहाड़ देख पुलिस अधिकारी भी हुए हैरान
पुलिस को सोशल मीडिया पर एक युवक की बंदूक के साथ तस्वीर सामने आने और हथियार के प्रदर्शन की सूचना मिली थी. इसी सूचना के आधार पर गोपालगंज पुलिस ने सौरभ पिता जगदीश अहिरवार के मकान पर दबिश दी. पुलिस ने मकान की तलाशी ली, लेकिन कोई हथियार बरामद नहीं हुआ. हालांकि पुलिस को घर में बड़ी मात्रा में नकदी जरूर मिली. नकदी इतनी ज्यादा थी कि पुलिस अधिकारी भी चौंक गए. 

शुरुआती जानकारी के मुताबिक नकदी की रकम करीब एक करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है. हालांकि नोटों की गिनती पूरी होने के बाद ही वास्तविक राशि स्पष्ट हो सकेगी. नकदी मिलने के बाद पुलिस ने मकान में मौजूद परिवार के सदस्यों से पूछताछ की. परिवार की ओर से दावा किया गया कि यह रकम उनके एक रिश्तेदार की है, जो भोपाल में इंजीनियर हैं. लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम घर में क्यों रखी गई थी. फिलहाल रकम के वास्तविक स्रोत को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

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एसपी ने क्या कहा?
मौके पर पुलिस के साथ राजस्व विभाग की टीम को भी बुलाया गया. नोट गिनने के लिए मशीन मंगाकर नकदी की गिनती की जा रही है. साथ ही पुलिस रकम से जुड़े दस्तावेजों और उसके स्रोत की जानकारी जुटा रही है. मामले की सूचना आयकर विभाग को भी दी गई है. एडिशनल एसपी नरेंद्र सोलंकी के मुताबिक पुलिस को हथियार की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर मकान में दबिश दी गई.

तलाशी के दौरान नकदी मिली है, जिसकी गिनती जारी है. पैसा किसका है और कहां से आया, इसकी जांच की जा रही है. अब पुलिस जांच के बाद ही साफ होगा कि घर से बरामद इतनी बड़ी नकदी वास्तव में किसकी है? इसका स्रोत क्या है और क्या इसके संबंध में वैध दस्तावेज मौजूद हैं.

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