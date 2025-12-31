scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तोते की मौत का ऐसा दुख..., लाश लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा शख्स, इंसाफ के लिए लगाई गुहार

मध्यप्रदेश के आगर जिला कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान एक अनोखा और भावुक कर देने वाला दृश्य देखने को मिला, जब एक व्यक्ति मरे हुए तोते का शव लेकर अधिकारियों के सामने पहुंचा. उसने चीनी मांझे से हुई तोते की मौत का हवाला देते हुए प्रतिबंध के बावजूद इसकी बिक्री और उपयोग पर सख्त कार्रवाई की मांग की.  

Advertisement
X
तोते की लाश लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा शख्स, इंसाफ की लगाई गुहार (Photo: itg)
तोते की लाश लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा शख्स, इंसाफ की लगाई गुहार (Photo: itg)

मध्यप्रदेश के आगर जिले में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान उस समय सभी लोग हैरान रह गए, जब एक शिकायतकर्ता मरे हुए तोते का शव लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गया. यह दृश्य न सिर्फ प्रशासनिक अमले बल्कि वहां मौजूद आम लोगों को भी झकझोर देने वाला था. शिकायतकर्ता ने इस माध्यम से चीनी मांझे (चाइना डोर) के खतरों की ओर प्रशासन का ध्यान खींचने की कोशिश की.

शिकायतकर्ता की पहचान धर्मेंद्र विश्वकर्मा के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि एक तोता चीनी मांझे की चपेट में आ गया था, जिससे उसके पंख बुरी तरह कट गए. घायल अवस्था में वह तोता उनके घर की छत पर आकर गिर पड़ा. धर्मेंद्र और उनके परिवार ने पूरी रात उसकी देखभाल की और उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण सुबह उसकी मौत हो गई.

धर्मेंद्र विश्वकर्मा मरे हुए तोते के शव को लेकर सीधे जनसुनवाई में पहुंचे और अधिकारियों के सामने अपनी पीड़ा रखी. उन्होंने कहा कि राज्य में चीनी मांझे पर प्रतिबंध होने के बावजूद इसकी खुलेआम खरीदी-बिक्री और उपयोग जारी है. इसका खामियाजा न सिर्फ पक्षियों को, बल्कि आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

संतों के विरोध के बाद मथुरा में सनी लियोनी का न्यू ईयर कार्यक्रम रद्द (Photo: ITG)
न्यू ईयर पर मथुरा में सनी लियोनी का इवेंट कैंसिल, साधु-संतों ने जताई थी आपत्ति
पब्लिक गार्डन के पास से तीन युवकों को गिरफ्तार. (Photo: Representational)
दिल्ली में प्रतिबंधित चीनी मांझा बरामद, पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा
किसान के बाड़े में मिला करोड़ों की कीमत वाला सांप
किसान के बाड़े में मिला रेड सैंड बोओ सांप. (Photo: ITG)
करोड़ों में बिकने वाला रेड सेंड बोआ सांप किसान के बाड़े में मिला
कंधों पर लाश, बेबस लोग और श्मशान घाट...

शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मांग की कि चाइना डोर के खिलाफ सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर सख्त और प्रभावी कदम उठाए जाएं. उन्होंने कहा कि आए दिन पक्षी इस मांझे की चपेट में आकर घायल हो रहे हैं या अपनी जान गंवा रहे हैं. कई मामलों में इंसान भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिससे यह साफ है कि यह मांझा जानलेवा साबित हो रहा है. सामने आए वीडियो में दिखता है कि जनसुनवाई में मौजूद अधिकारियों ने शिकायत को गंभीरता से सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया.  
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement