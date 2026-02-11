वैष्णोदेवी गया था परिवार, इधर सूने घर में लग गई सेंध… 30 लाख का सामान ले उड़े चोर

मध्य प्रदेश में इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में बंद मकान को निशाना बनाकर चोरों ने करीब 30 लाख रुपये की चोरी कर ली. यह घटना डागर मोहल्ले की है, जहां मकान मालिक विनोद यादव और उनका परिवार वैष्णोदेवी दर्शन के लिए गया हुआ था. इसी दौरान सूने घर का फायदा उठाकर बदमाशों ने ताले तोड़े और अंदर घुसकर नकदी व जेवरात पर हाथ साफ कर दिया. पूरी वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है.

जानकारी के मुताबिक, चोरों ने घर के अंदर अलमारियां और लॉकर तोड़कर सोने के आभूषण और कैश चोरी कर लिए. मकान मालिक जब वापस लौटे तो घर का सामान बिखरा मिला, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने काफी देर तक घर के अंदर रहकर तलाशी ली. परिवार जब यात्रा से लौटा तो टूटा ताला और बिखरा सामान देखकर सन्न रह गया. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

सूचना मिलते ही बाणगंगा थाना पुलिस और क्राइम टीम मौके पर पहुंची. फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिनमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां नजर आई हैं. पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है.

डीसीपी राजेश व्यास ने बताया कि अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है. जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है. घटना के बाद इलाके के लोगों में दहशत है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों का कहना है कि पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, जिससे इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग सके.

