scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंदौर पुलिस का दावा था- ड्रग्स पकड़ी है... लैब में जांच हुई तो निकली यूरिया, सभी आरोपी कोर्ट से बरी

इंदौर में ड्रग्स की बड़ी बरामदगी का पुलिस दावा सवालों में है. जिस केस में दो करोड़ रुपये की एमडी ड्रग्स (मेफेड्रोन) जब्त करने का दावा किया गया था, वही सैंपल फॉरेंसिक जांच में यूरिया निकला. दो अलग-अलग लैब रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. अब इस पूरे मामले को पुलिस की बड़ी चूक माना जा रहा है.

Advertisement
X
वकील ने दी पूरे मामले की जानकारी. (Photo: Screengrab)
वकील ने दी पूरे मामले की जानकारी. (Photo: Screengrab)

इंदौर में एक साल पहले तेजाजी नगर पुलिस ने दो करोड़ रुपये की एमडी ड्रग्स की बरामदगी का दावा किया था. अब वही ड्रग्स केंद्रीय लेब की रिपोर्ट में यूरिया निकली है. जांच के दौरान जब कथित एमडी सैंपल को भोपाल स्थित राज्य फोरेंसिक साइंस लैब में भेजा गया और जांच हुई तो रिपोर्ट में कोई भी नशीला पदार्थ नहीं मिला. यह खुलासा कोर्ट में पेश रिपोर्ट में हुआ, जिससे मामले की सच्चाई उजागर हुई और पुलिस की जांच पर सवाल उठे हैं.

दरअसल, तेजाजी पुलिस ने फरवरी 2025 में एक केस दर्ज किया था, जिसमें 198 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त होने की बात कही गई थी. इस केस में विजय, शाहनवाज, राजा और आजाद नगर थाने के कॉन्स्टेबल लखन गुप्ता को आरोपी बनाया गया था. जांच में कहा गया था कि चेकिंग के दौरान दो आरोपियों के पास से एमडी ड्रग्स जब्त की गई, जबकि आरक्षक लखन और शाहनवाज को ड्रग्स सप्लाई चेन का सहयोगी बताया गया था. इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये बताई गई थी.

यह भी पढ़ें: वर्दीवाला तस्कर: ₹20 करोड़ की MD ड्रग्स तस्करी का पर्दाफाश, जब्त माल को बेचने वाला पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

5 किलो MDM ड्रग्स बरामद (Photo: Screengrab)
अमरावती में DRI की बड़ी कार्रवाई, फ्लैट से 10 करोड़ का MD ड्रग्स बरामद
लैब में केमिकल से बनाई जाती थी ड्रग्स. (Photo: ITG/Sagay Raj)
केमिकल, लैब और करोड़ों की ड्रग्स... NCB के ऑपरेशन में पकड़ा गया सिंडिकेट
arrest
झारखंड में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 13 लाख से ज्यादा की शराब और ड्रग्स जब्त
सतारा में मेफेड्रोन फैक्ट्री का भंडाफोड़. (Photo: Representational )
सतारा में मेफेड्रोन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 55 करोड़ रुपये की ड्रग्स ज़ब्त
इन्फ्लुएंसर जतिन शुक्ला ने सांसद शंकर लालवानी पर की थी अभद्र टिप्पणी.(Photo:Screengrab)
इन्फ्लुएंसर ने मांगी BJP सांसद से माफी, इंदौर मामले में रील बनाकर फंसा

इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. हालांकि जब कोर्ट में चालान पेश किया जाना था, तब तक जब्त किए गए ड्रग्स की भोपाल से आई फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पूरे मामले को बदल दिया. भोपाल लैब से मिली जांच रिपोर्ट में उस कथित ड्रग्स को यूरिया बताया गया. इसके बाद जिला अदालत ने इंदौर पुलिस के केस को खारिज कर दिया है और सभी आरोपियों को राहत दी गई है.

Advertisement

indore md drug seizure turns out urea police case collapses

कोर्ट ने जांच प्रक्रिया की गंभीरता पर सवाल उठाए हैं और नमूनों को हैदराबाद के केंद्रीय FSL में दोबारा परीक्षण के लिए भेजने का निर्देश दिया, ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके. इसके बाद हैदराबाद स्थित केंद्रीय FSL लैब से आई रिपोर्ट में भी यूरिया बताया गया. 

इस मामले में पीड़ितों के वकील नितिन भारद्वाज ने बताया कि तत्कालीन थाना प्रभारी और ट्रेनिंग पर इंदौर आए आईपीएस अधिकारी आदित्य सिंघानिया के रिकॉर्ड को मजबूत दिखाने के लिए यह पूरा फर्जी मामला तैयार किया गया था, जिसके तहत तत्कालीन आजाद नगर एसीपी आईपीएस करणदीप सिंह और आजाद नगर थाना प्रभारी ने मिलकर यह फर्जी मामला तैयार किया था. पुलिस कमिश्नर से दस दस हजार रुपए का इनाम भी लिया था. सभी चारों आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. अब पक्षकार मानहानि का दावा प्रस्तुत करने जा रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement