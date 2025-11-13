scorecardresearch
 

पहचान छुपाकर हिंदू युवती संग घूम रहा था जिम ट्रेनर शादाब, बजरंग दल ने किया हंगामा

इंदौर में एक जिम ट्रेनर और हिंदू युवती को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया. बजरंग दल ने कार में साथ घूम रहे ट्रेनर को पकड़कर हंगामा किया. आरोप है कि ट्रेनर शादाब मंसूरी शादीशुदा होने के बावजूद युवती से अपनी पहचान और वैवाहिक स्थिति छिपाकर बातचीत करता रहा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

पहचान छुपाकर लड़की को धोखा दे रहा था युवक (Photo: Screengrab)
पहचान छुपाकर लड़की को धोखा दे रहा था युवक (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक जिम ट्रेनर और हिंदू युवती के साथ घूमते पकड़े जाने के मामले ने शनिवार शाम अचानक विवाद का रूप ले लिया. जूनी इंदौर थाना क्षेत्र स्थित सिक्स पैक जिम में ट्रेनर के रूप में काम करने वाला शादाब मंसूरी उस समय विवादों में घिर गया जब बजरंग दल के सदस्यों ने उसे एक युवती के साथ कार में घूमते हुए पलसीकर चौराहे पर रोक लिया.

पहचान छुपाकर बढ़ाई युवती से नजदीकियां

आरोप है कि जिम में ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर और युवती के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं. युवती का कहना है कि उसे ट्रेनर की वास्तविक पहचान और वैवाहिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान शादाब ने अपनी शादी और बच्चों के बारे में जानकारी छिपाने की कोशिश की. बाद में जब स्थानीय लोगों ने दबाव बनाया तो उसके विवाहित होने और दो बच्चों का पिता होने की बात सामने आई.

घटना की जानकारी मिलते ही जूनी इंदौर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की. पुलिस ने शादाब मंसूरी को हिरासत में लिया और दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की.

बजरंग दल ने युवक को कार में घूमते पकड़ा

बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि युवक के मोबाइल की जांच की जानी चाहिए, जिससे और भी तथ्य सामने आ सकते हैं. उनका आरोप है कि ट्रेनर युवती को गुमराह कर रहा था और जानबूझकर अपनी शादी की बात छिपा रहा था. उधर पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह के दबाव में आए बिना मामले की जांच निष्पक्ष रूप से की जा रही है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

जूनी इंदौर के एसीपी विजय चौधरी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि शादाब मंसूरी विवाहित है और उसने युवती को यह बात नहीं बताई थी. उन्होंने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, जिसमें मोबाइल डेटा, सीसीटीवी फुटेज और बयान शामिल हैं. फिलहाल शादाब के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है और उसे जेल भेज दिया गया है.
 

