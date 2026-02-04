scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महिला नायब तहसीलदार बोलीं- साइड हो जाओ… साइड हो जाओ…; ओलों से तंग किसानों का पलटवार- तो आप वापस जाओ

Naib Tehsildar Puja Mavai Controversy: ग्वालियर के कछुआ गांव में कुदरत के कहर के बाद अब प्रशासनिक बेरुखी ने आग में घी डालने का काम किया है. ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल का दर्द लेकर खड़े किसानों और सर्वे करने पहुंचीं नायब तहसीलदार के बीच तीखी झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
ओलावृष्टि के बाद सर्वे करने पहुंचीं नायब तहसीलदार और किसानों के बीच नोकझोंक.(Photo:Screengrab)
ओलावृष्टि के बाद सर्वे करने पहुंचीं नायब तहसीलदार और किसानों के बीच नोकझोंक.(Photo:Screengrab)

आसमान से गिरे ओलों ने कछुआ गांव के किसानों की साल भर की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन जब मरहम लगाने प्रशासन पहुंचा, तो वहां सहानुभूति के बजाय 'अहंकार' की दीवार खड़ी हो गई. नायब तहसीलदार पूजा मावई और ग्रामीणों के बीच हुई तीखी बहस ने व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. 

किसानों का आरोप है कि नायब तहसीलदार खेतों में जाकर नुकसान देखने के बजाय गांव से ही औपचारिक खानापूर्ति कर लौटना चाहती थीं.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गाड़ी से उतरते ही मैडम ने किसानों को किनारे हटने को कहा. जब किसानों ने अपनी पीड़ा बतानी चाही, तो जवाब मिला,  ''मुझसे बात करने का ये कोई तरीका है?''

सम्बंधित ख़बरें

पांढुर्णा में SDM ने संभाली बुलडोजर की स्टीयरिंग.(Photo:Screengrab)
लेडी SDM ने अवैध कॉलोनी में खुद चलाया बुलडोजर, भू-माफिया में हड़कंप
Prashant Kumar Singh has resigned from the post of GST Deputy Commissioner (Photo - ITG)
बहन तहसीलदार, पत्नी थीं दारोगा... जानिए GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह का फैमिली बैकग्राउंड
ज्ञापन लेने नहीं पहुंची अधिकारी तो भड़के सांसद.(Photo:Screengrab)
'बहुत ही...', महिला तहसीलदार के बारे में ये क्या बोल गए BJP सांसद
दतिया कलेक्टर ने पटवारी को किया सस्पेंड.(Photo:Screengrab)
'आपको भी सस्पेंड करा दूंगा...', IAS ने तहसीलदार को भी दी अंतिम चेतावनी
राजस्थान निकाय चुनाव कराने के लिए मध्य प्रदेश से किराए पर लेगा EVM

वीडियो में साफ दिख रहा है कि उम्रदराज किसान अपनी फसल दिखाने के लिए विनती कर रहे थे, लेकिन संवादहीनता इतनी बढ़ी कि किसानों ने कह दिया, ''तो आप वापस जाओ, हमें नहीं कराना सर्वे." देखें VIDEO:- 

मामला बिगड़ता देख भितरवार SDM राजीव समाधिया खुद कछुआ गांव पहुंचे. उन्होंने न केवल नाराज किसानों को शांत किया, बल्कि नायब तहसीलदार को साथ लेकर खेतों के बीच पहुंचे और सर्वे शुरू करवाया. 

SDM ने वीडियो जारी कर कहा कि कलेक्टर के निर्देशानुसार सर्वे टीम फील्ड में है. किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, विधिवत सर्वे के बाद शासन के नियमों के तहत अधिकतम मुआवजा दिलाया जाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement