MP: गुना किसान हत्याकांड में शामिल दो और आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अब भी फरार

मध्य प्रदेश के गुना जिले के चर्चित किसान हत्याकांड में पुलिस ने दो और आरोपियों जितेंद्र नागर और हरीश नागर को गिरफ्तार किया है. इससे पहले मुख्य आरोपी महेंद्र नागर का बड़ा भाई हुकुम नागर भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है. इस तरह 14 नामजद आरोपियों में से अब तक तीन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि महेंद्र नागर अब भी फरार है.

किसान रामस्वरूप की हत्या के बाद प्रदेश में आक्रोश फैल गया था. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और मृतक के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना जताई है. वहीं, धाकड़ समाज ने आरोपी महेंद्र नागर को समाज के पद से बेदखल कर दिया है. बढ़ते दबाव के बाद भाजपा ने सोमवार को महेंद्र नागर को पार्टी से निष्कासित कर दिया. आजतक और इंडिया टुडे की लगातार रिपोर्टिंग के बाद ही पार्टी ने त्वरित कार्रवाई की. पुलिस फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है.

बता दें कि गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव में रविवार को एक दर्दनाक वारदात हुई थी. यहां बीजेपी नेता महेंद्र नागर ने किसान रामस्वरूप धाकड़ की बेरहमी से हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार, जब रामस्वरूप अपनी पत्नी के साथ खेत जा रहे थे, तभी आरोपी महेंद्र नागर ने साथियों के साथ उन पर हमला कर दिया था. पहले किसान को लाठियों से पीटा गया, फिर आरोपी ने अपनी थार गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी.

घटना को देख जब किसान की बेटियां पिता को बचाने पहुंचीं, तो आरोपी ने उनके साथ भी अमानवीय बर्ताव किया. उनके कपड़े फाड़े और हवाई फायर कर दहशत फैलाई. घायल किसान को अस्पताल ले जाने से एक घंटे तक रोका गया, जिससे इलाज में देर हुई और उसकी मौत हो गई. ग्रामीणों के अनुसार, गांव में महेंद्र नागर का आतंक फैला हुआ है. वह छोटे किसानों को डरा-धमकाकर जमीनें हड़पता था.

ये भी आरोप है कि विरोध करने पर रामस्वरूप को मौत के घाट उतार दिया गया. पुलिस ने महेंद्र नागर, उसके परिवार की तीन महिलाओं समेत कुल 14 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया है. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव है. कांग्रेस विधायक ऋषि अग्रवाल ने इस हत्या की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि मोहन सरकार में बीजेपी नेताओं का आतंक चरम पर है और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की.

