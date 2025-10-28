scorecardresearch
 

Feedback

MP: गुना किसान हत्याकांड में शामिल दो और आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अब भी फरार

गुना किसान हत्याकांड में पुलिस ने दो और आरोपियों जितेंद्र नागर व हरीश नागर को गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी महेंद्र नागर अब भी फरार है. भाजपा ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया है. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए और परिजनों से मुलाकात की. धाकड़ समाज ने भी नागर को पद से बेदखल कर दिया.

Advertisement
X
ऊर्जा मंत्री ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए. (Photo: Representational)
ऊर्जा मंत्री ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए. (Photo: Representational)

मध्य प्रदेश के गुना जिले के चर्चित किसान हत्याकांड में पुलिस ने दो और आरोपियों जितेंद्र नागर और हरीश नागर को गिरफ्तार किया है. इससे पहले मुख्य आरोपी महेंद्र नागर का बड़ा भाई हुकुम नागर भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है. इस तरह 14 नामजद आरोपियों में से अब तक तीन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि महेंद्र नागर अब भी फरार है.

किसान रामस्वरूप की हत्या के बाद प्रदेश में आक्रोश फैल गया था. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और मृतक के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना जताई है. वहीं, धाकड़ समाज ने आरोपी महेंद्र नागर को समाज के पद से बेदखल कर दिया है. बढ़ते दबाव के बाद भाजपा ने सोमवार को महेंद्र नागर को पार्टी से निष्कासित कर दिया. आजतक और इंडिया टुडे की लगातार रिपोर्टिंग के बाद ही पार्टी ने त्वरित कार्रवाई की. पुलिस फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है.

यह भी पढ़ें: गुना में BJP नेता ने किसान को थार से कुचला, बचाने आईं बेटियां तो फाड़ दिए कपड़े

सम्बंधित ख़बरें

मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ आरोपी महेंद्र नागर. (File Photo: Vikash Dikshit/ITG)
गुना: किसान की हत्या के आरोप में BJP नेता महेंद्र नागर पार्टी से निष्कासित 
गुना हत्याकांड का आरोपी BJP नेता महेंद्र नागर फरार.(Photo:ITG)
MP की बिजली राजस्थान में करता था सप्लाई, किसान के हत्यारे BJP नेता का रसूख 
Farmer Murder
BJP नेता ने किसान पर चढ़ा दी थार, मौत 
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ आरोपी महेंद्र नागर. (File Photo: Vikash Dikshit/ITG)
गुना में BJP नेता ने किसान को थार से कुचला, बचाने आईं बेटियां तो फाड़ दिए कपड़े 
पटवारी ने सिंधिया पर लगाए असंवेदनशीलता के आरोप.(File Photo:ITG)
MP कांग्रेस चीफ ने सिंधिया को बताया 'मगरमच्छ', बोले- चमड़ी मोटी है 

बता दें कि गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव में रविवार को एक दर्दनाक वारदात हुई थी. यहां बीजेपी नेता महेंद्र नागर ने किसान रामस्वरूप धाकड़ की बेरहमी से हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार, जब रामस्वरूप अपनी पत्नी के साथ खेत जा रहे थे, तभी आरोपी महेंद्र नागर ने साथियों के साथ उन पर हमला कर दिया था. पहले किसान को लाठियों से पीटा गया, फिर आरोपी ने अपनी थार गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी.

Advertisement

घटना को देख जब किसान की बेटियां पिता को बचाने पहुंचीं, तो आरोपी ने उनके साथ भी अमानवीय बर्ताव किया. उनके कपड़े फाड़े और हवाई फायर कर दहशत फैलाई. घायल किसान को अस्पताल ले जाने से एक घंटे तक रोका गया, जिससे इलाज में देर हुई और उसकी मौत हो गई. ग्रामीणों के अनुसार, गांव में महेंद्र नागर का आतंक फैला हुआ है. वह छोटे किसानों को डरा-धमकाकर जमीनें हड़पता था.

गुना

ये भी आरोप है कि विरोध करने पर रामस्वरूप को मौत के घाट उतार दिया गया. पुलिस ने महेंद्र नागर, उसके परिवार की तीन महिलाओं समेत कुल 14 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया है. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव है. कांग्रेस विधायक ऋषि अग्रवाल ने इस हत्या की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि मोहन सरकार में बीजेपी नेताओं का आतंक चरम पर है और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election Result 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement