गुना में BJP नेता ने किसान को थार से कुचला, बचाने आईं बेटियां तो फाड़ दिए कपड़े

मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी नेता ने रविवार को एक किसान पर थार चढ़ा कर निर्ममता से हत्या कर दी. मामला फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव का है. जानकारी के अनुसार रामस्वरूप जब अपनी पत्नी के साथ खेत पर जा रहे थे, तभी बीजेपी नेता ने उन्हें घेर लिया और हमला कर दिया. आरोपी बीजेपी नेता महेंद्र नागर ने पहले अपने साथियों के साथ मिलकर किसान रामस्वरूप धाकड़ को पीटा. फिर घायल किसान के ऊपर अपनी थार चढ़ा दी.

पूरे गांव में महेंद्र नागर का है आतंक

आरोपी के चंगुल से अपने पिता को बचाने के लिए जब किसान की बेटियां घटनास्थल पर पहुंची तो उनके साथ भी जानवरों जैसा सलूक किया गया. आरोपी महेंद्र नागर ने बेटियों के ऊपर बैठकर उनके कपड़े तक फाड़ दिए और दहशत फैलाने की नीयत से हवाई फायर भी की. घायल किसान को इलाज न मिल सके इसलिए एक घंटे तक उसके शरीर को गांव से बाहर नहीं जाने दिया गया.

वहीं, घटना के एक घंटे बाद जब रामस्वरूप को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया तो इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. घटना के बाद से ही इलाके में तनाव की स्थिति है. मामले में आरोपी महेंद्र नागर और तीन महिलाओं समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. जानकारी यह भी सामने आई है कि गांव में आरोपी के नाम का इतना ज्यादा आतंक है कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है.

किसानों को डरा-धमकाकर जमीन लिखवाता है महेंद्र नागर

आरोपी महेंद्र नागर द्वारा गांव के छोटे किसानों को डरा-धमकाकर जमीनों पर कब्जा किया जाता है. ऐसे में गांव के किसानों की मजबूरी होती है कि वे अपनी जमीन महेंद्र नागर को बेचकर गांव से चले जाएं. कोई किसान जब इसका विरोध करता है तो उसके साथ बुरा सलूक किया जाता है. गणेशपुरा गांव से लगभग 25 किसान अपनी जमीन औने-पौने दामों में बेचकर पलायन कर चुके हैं. लेकिन जब रामस्वरूप धाकड़ ने तानाशाही का विरोध किया तो उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया और हत्या कर दी गई.

महेंद्र नागर और उसके परिवार समेत 14 के खिलाफ दर्ज किया गया मामला

पुलिस ने आरोपी महेंद्र नागर और उसके परिवार की 3 महिलाओं समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है. पीड़ित परिवार ने बताया कि गांव में आरोपी महेंद्र नागर के नाम का आतंक है. महेंद्र नागर ने जमीन हथियाने के लिए रामस्वरूप की हत्या कर दी और बेटियों के कपड़े फाड़ दिए.

बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल ने भी घटना को लेकर खेद जताया है. कांग्रेस विधायक ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तार की मांग की है. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि मोहन सरकार में बीजेपी नेताओं का आतंक बढ़ गया है.

