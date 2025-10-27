scorecardresearch
 

Feedback

गुना में BJP नेता ने किसान को थार से कुचला, बचाने आईं बेटियां तो फाड़ दिए कपड़े

मध्य प्रदेश के गुना जिले में बीजेपी नेता की दबंगई का मामला सामने आया है. यहां जमीन कब्जाने गए बीजेपी नेता का जब किसान ने विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी. फिर थार चढ़ा दी. जिससे किसान की मौत हो गई. वहीं आरोपी बीजेपी नेता ने किसान की बेटियों के कपड़े भी फाड़ दिए.

Advertisement
X
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ आरोपी महेंद्र नागर. (File Photo: Vikash Dikshit/ITG)
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ आरोपी महेंद्र नागर. (File Photo: Vikash Dikshit/ITG)

मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी नेता ने रविवार को एक किसान पर थार चढ़ा कर निर्ममता से हत्या कर दी. मामला फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव का है. जानकारी के अनुसार रामस्वरूप जब अपनी पत्नी के साथ खेत पर जा रहे थे, तभी बीजेपी नेता ने उन्हें घेर लिया और हमला कर दिया. आरोपी बीजेपी नेता महेंद्र नागर ने पहले अपने साथियों के साथ मिलकर किसान रामस्वरूप धाकड़ को पीटा. फिर घायल किसान के ऊपर अपनी थार चढ़ा दी. 

पूरे गांव में महेंद्र नागर का है आतंक

आरोपी के चंगुल से अपने पिता को बचाने के लिए जब किसान की बेटियां घटनास्थल पर पहुंची तो उनके साथ भी जानवरों जैसा सलूक किया गया. आरोपी महेंद्र नागर ने बेटियों के ऊपर बैठकर उनके कपड़े तक फाड़ दिए और दहशत फैलाने की नीयत से हवाई फायर भी की. घायल किसान को इलाज न मिल सके इसलिए एक घंटे तक उसके शरीर को गांव से बाहर नहीं जाने दिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

chhindwara coldrif cough syrup case
जहरीले कफ सिरप मामले में SIT का शिकंजा, छिंदवाड़ा में श्रीसन फार्मा कंपनी का MR हिरासत में 
Bigg Boss 19 फेम Tanya Mittal पर FIR की मांग, जानें... 
50 करोड़ के 'हीरे' पर सस्पेंस खत्म 
खदान में मिले चमकीले पत्थर का रहस्य सुलझा. (Photo ITG)
पन्ना के 50 करोड़ के 'हीरे' का सस्पेंस खत्म! खनिज अधिकारियों की मौजूदगी में हुई जांच 
Tanya Mittal Gwalior FIR News
तान्या मित्तल पर FIR की मांग, बैन हुई पोटाश गन चलाते वीडियो वायरल 

यह भी पढ़ें: UP: ₹1 लाख की किस्त न चुका पाने से परेशान किसान ने की आत्महत्या, 6 माह पहले लोन पर लिया था ट्रैक्टर

वहीं, घटना के एक घंटे बाद जब रामस्वरूप को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया तो इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. घटना के बाद से ही इलाके में तनाव की स्थिति है. मामले में आरोपी महेंद्र नागर और तीन महिलाओं समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. जानकारी यह भी सामने आई है कि गांव में आरोपी के नाम का इतना ज्यादा आतंक है कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है.

Advertisement

किसानों को डरा-धमकाकर जमीन लिखवाता है महेंद्र नागर

आरोपी महेंद्र नागर द्वारा गांव के छोटे किसानों को डरा-धमकाकर जमीनों पर कब्जा किया जाता है. ऐसे में गांव के किसानों की मजबूरी होती है कि वे अपनी जमीन महेंद्र नागर को बेचकर गांव से चले जाएं. कोई किसान जब इसका विरोध करता है तो उसके साथ बुरा सलूक किया जाता है. गणेशपुरा गांव से लगभग 25 किसान अपनी जमीन औने-पौने दामों में बेचकर पलायन कर चुके हैं. लेकिन जब रामस्वरूप धाकड़ ने तानाशाही का विरोध किया तो उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया और हत्या कर दी गई.

महेंद्र नागर और उसके परिवार समेत 14 के खिलाफ दर्ज किया गया मामला

पुलिस ने आरोपी महेंद्र नागर और उसके परिवार की 3 महिलाओं समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है. पीड़ित परिवार ने बताया कि गांव में आरोपी महेंद्र नागर के नाम का आतंक है. महेंद्र नागर ने जमीन हथियाने के लिए रामस्वरूप की हत्या कर दी और बेटियों के कपड़े फाड़ दिए.

बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल ने भी घटना को लेकर खेद जताया है. कांग्रेस विधायक ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तार की मांग की है. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि मोहन सरकार में बीजेपी नेताओं का आतंक बढ़ गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement