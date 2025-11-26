MP: जिसे बेटा मानती थी, उससे अफेयर के ताने... दोनों ने कुएं में कूदकर दी जान

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां नगर परिषद के दो कर्मचारियों ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली. घटना बाजार थाना क्षेत्र की है. मृतकों की पहचान 48 वर्षीय रजनी डुंडेले और 29 वर्षीय मिथुन के रूप में हुई है. दोनों मंगलवार शाम घर से निकले थे और रात भर वापस नहीं लौटे, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

और पढ़ें

दरअसल, रजनी नगर परिषद में लिपिक थीं, जबकि मिथुन जलप्रदाय विभाग में कार्यरत था. रजनी विधवा थीं और मिथुन को बेटे जैसा मानती थीं. दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे और इसी कारण दोनों पर अफेयर के ताने कसे जाते थे. पुलिस को रजनी के घर से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है.

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश के बैतूल में भीषण सड़क हादसा... बोलेरो और ट्रक की जोरदार टक्कर में एक की मौत, दर्जनभर श्रद्धालु घायल

तनाव की वजह और सुसाइड नोट के खुलासे

सुसाइड नोट में रजनी ने गहरी पीड़ा का जिक्र किया है. उन्होंने लिखा कि जिन लोगों को वह अपने बेटे जैसा मानती थीं, उसी रिश्ते पर अफेयर के ताने सुनना असहनीय हो गया था. ऑफिस में लोग उन्हें गलत नजर से देखते थे और कैरेक्टर पर सवाल उठाते थे. नोट में रजनी ने 4–5 लोगों के नाम लिखे हैं, जिन पर ताने मारने और चरित्र पर उंगली उठाने का आरोप लगाया गया है.

Advertisement

बैतूल पुलिस ने बताया कि इस सुसाइड नोट के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. ऑफिस के माहौल और दोनों के रिश्ते को गलत तरीके से पेश किए जाने के कारण दोनों मानसिक तनाव में थे.

लापता होने से लेकर शव मिलने तक की पूरी कहानी

मंगलवार शाम दोनों घर से निकले थे. रजनी ने अपना फोन घर पर ही छोड़ दिया था, जबकि मिथुन अपना मोबाइल साथ ले गया था. लोकेशन ट्रेस करने पर पुलिस बयावाड़ी गांव पहुंची. वहां एक खेत के पास रजनी और मिथुन की चप्पलें, मोबाइल फोन और बाइक मिली. इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और बुधवार सुबह कुएं से दोनों के शव बरामद किए गए.

रजनी के परिवार में एक बेटा और दो बेटियां हैं. बेटा जल्द ही शादी करने वाला था, लेकिन खुशियों के माहौल में अचानक मातम छा गया. परिवार और क्षेत्र में इस घटना से गहरी सनसनी फैल गई है.

पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई

एसडीओपी सुनील लाटा ने बताया कि सुसाइड नोट में जिन 4–5 लोगों के नाम लिखे गए हैं, उनकी भूमिका की जांच की जाएगी. दोनों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) भी निकाले जा रहे हैं ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके. पुलिस इसे गंभीर केस मानकर हर एंगल से पड़ताल कर रही है.

Advertisement

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----