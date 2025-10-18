मध्य प्रदेश के बैतूल में भीषण सड़क हादसा... बोलेरो और ट्रक की जोरदार टक्कर में एक की मौत, दर्जनभर श्रद्धालु घायल

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. नागपुर-भोपाल नेशनल हाईवे (NH-47) पर मल्हारा पंखा के पास श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो गाड़ी ट्रक और बैलगाड़ी से टकरा गई. इस भीषण टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 श्रद्धालु घायल हो गए. तीन घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार, आमला ब्लॉक के दियामऊ और कुटखेड़ी गांव के श्रद्धालु धनतेरस के दिन जाम सांवली माता मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए गए थे. पूजन के बाद सभी बोलेरो में सवार होकर वापस लौट रहे थे. रास्ते में बोलेरो ने ट्रक को साइड देने की कोशिश की, तभी ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी. इसके बाद बोलेरो अनियंत्रित होकर दो बैलगाड़ियों से जा टकराई, जिससे वाहन और बैलगाड़ी दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस दल मौके पर पहुंचा और घायलों को मुलताई अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद तीन गंभीर घायलों को बैतूल जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. मृतक की पहचान राजकुमार यादव के रूप में हुई है, जिसका पोस्टमार्टम मुलताई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है.

घायल श्रद्धालु अनिल सूर्यवंशी ने बताया कि ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मारी और फिर बोलेरो बैलगाड़ी से जा भिड़ी. वहीं, एक अन्य घायल नकुल यादव ने बताया कि हम जाम सांवली मंदिर से लौट रहे थे, तभी ट्रक से साइड लेते वक्त बोलेरो को टक्कर लग गई. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है और आगे की जांच जारी है.

