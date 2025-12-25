scorecardresearch
 
'70-80 का झुंड बनाकर आओगे तो क्या मैं झुक जाऊंगा?' IAS ने पटवारियों को जमकर लताड़ा, बोले- नेताओं के चक्कर में दबाव मत बनाओ

IAS Swapnil Wankhede: एक पटवारी के निलंबन को लेकर पटवारी संघ के शक्ति प्रदर्शन पर दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने पानी फेर दिया. कलेक्ट्रेट परिसर में भारी संख्या में जुटे पटवारियों को कलेक्टर ने जिस अंदाज में फटकारा, उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर 'सिंघम' स्टाइल में वायरल हो रहा है.

दतिया कलेक्टर की पटवारियों को दो टूक.(Photo:Screengrab)

MP के दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सस्पेंड किए गए एक पटवारी के समर्थन में कलेक्ट्रेट पहुंचे पटवारियों के हुजूम को देखकर कलेक्टर का पारा चढ़ गया. उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि भीड़ लाकर उन पर राजनैतिक दबाव बनाने की कोशिश न की जाए.

दरअसल, बीते बुधवार दतिया कलेक्टर वानखड़े ने शिकायत मिलने पर बसई के पटवारी शैलेंद्र शर्मा को सस्पेंड कर दिया था. इसी को लेकर पटवारी संघ के नेता सस्पेंड सहकर्मी का समर्थन और कुछ समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे.

पटवारियों का शोरगुल सुनकर कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े मीटिंग छोड़ कर बाहर निकल आए. आम तौर पर शांत रहने वाले कलेक्टर ने काफी संख्या में पटवारियों को देख कर नाराजगी जताई.

कलेक्टर ने मौके पर मौजूद पटवारियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए कई बड़ी बातें कहीं. कहा, "अगर कोई समस्या है तो 2-3 लोग भी आकर बात कर सकते थे. 60-70 की संख्या में यहां आने का क्या मतलब है? इतनी बड़ी संख्या में दफ्तर छोड़कर आने से जनता के काम प्रभावित होते हैं. दो-तीन नेताओं के चक्कर में आप 60-70 लोग आओगे और मुझ पर दबाव बनाओगे, तो मैं नहीं सुनूंगा. हम जनता के लिए काम करते हैं."

यह भी पढ़ें: 'आज ही नाली सीधी कराओ... या फिर आपको भी सस्पेंड कराऊं', IAS ने पटवारी को निकाला, तहसीलदार को दी अंतिम चेतावनी

पटवारी को फटकार लगाने का वीडियो वायरल होने के मुद्दे पर कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन ने कोई वीडियो वायरल नहीं किया, वह पत्रकारों ने किया था.

कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि इस तरह झुंड में आना राजनैतिक दबाव बनाने का प्रयास है, जो सफल नहीं होगा. उन्होंने आगे कहा, "गलती किसी से भी हो सकती है. मुझसे, एडीएम से या आपसे. अगर आपको लगता है कि किसी के साथ गलत हुआ है, तो नियमपूर्वक अपनी बात रखें."

---- समाप्त ----
