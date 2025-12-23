63 की उम्र में BJP नेता की कांग्रेस नेत्री से चौथी शादी? 18 साल छोटी नई पत्नी बोलीं- जब दिल और सोच मिलते हैं...

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र और पूर्व मंत्री दीपक जोशी की शादी इन दिनों प्रदेश की सबसे चर्चित खबर बन गई है. 63 साल के बीजेपी नेता की 45 वर्षीय पल्लवी सक्सेना के साथ शादी की तस्वीरें वायरल होने के बाद दो अन्य महिलाओं ने खुद को दीपक जोशी की पत्नी बताकर विवाद खड़ा कर दिया है. अब इस पूरे घटनाक्रम पर नई पत्नी पल्लवी सक्सेना ने खुलकर बात की है.

पल्लवी सक्सेना ने aajtak को बताया कि उनकी शादी पूरी तरह सामाजिक और कानूनी रूप से हुई है. 4 दिसंबर 2025 को भोपाल के आर्य समाज मंदिर में दोनों ने विवाह किया. दीपक जोशी के परिवार के बुजुर्ग खुद पल्लवी के घर रिश्ता लेकर आए थे. पल्लवी के पिता गुलाबचंद तामोट (पूर्व PS) की सहमति से यह रिश्ता तय हुआ. घर पर ही हल्दी और मेहंदी की रस्में हुईं, जिसमें दोस्त और करीबी रिश्तेदार शामिल थे.

शिखा मित्रा और नम्रता जोशी के दावों पर पलटवार

पल्लवी ने अन्य दो महिलाओं द्वारा किए जा रहे दावों को विरोधाभासी और भ्रामक बताया. पल्लवी का कहना है कि शिखा साल 2016 में शादी का दावा करती हैं, जबकि दीपक जोशी की पहली पत्नी विजया दीदी का निधन 2021 में हुआ था. साथ ही साल 2018-19 में शिखा के पति गौतम मित्रा उनके साथ थे.

नम्रता के साथ दीपक जोशी का तलाक का मामला कोर्ट में है. पल्लवी ने आरोप लगाया कि नम्रता फरार हैं और उन पर आईटी एक्ट के तहत वारंट जारी है. पल्लवी ने अश्लील टिप्पणियां करने और फोटो वायरल करने के मामले में क्राइम ब्रांच और साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है.

'दीपक जी ने मुझे डिप्रेशन से निकाला'

भावुक होते हुए पल्लवी ने बताया कि यह रिश्ता केवल एक विवाह नहीं बल्कि एक-दूसरे का सहारा है. पल्लवी पिछले 17 साल से तलाक के दर्द और पैरालिसिस अटैक जैसी बीमारियों से जूझ रही थीं. इसके चलते वह डिप्रेशन से जूझ रही थीं. दीपक जोशी ने उन्हें मानसिक संबल दिया.

बच्चे भी स्वीकार चुके

पल्लवी का बेटा 'साहिब' दीपक जोशी को पिता मानता है और दीपक के बच्चे पल्लवी को मां के रूप में स्वीकार कर चुके हैं. पल्लवी ने कहा, "जब दिल और सोच मिलते हैं, तो उम्र मायने नहीं रखती."

