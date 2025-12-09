scorecardresearch
 
'धुरंधर' फिल्म के बीच हंगामा... दर्शक आपस में भिड़े, Cineplex में जमकर हुई मारपीट

Bhopal News: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ लोग आपस में बहस करते दिखाई दे रहे हैं, जो देखते-ही-देखते धक्का-मुक्की तक पहुंच गई. इस दौरान हॉल में मौजूद अन्य दर्शकों में अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई.

सीट और हूटिंग को लेकर हुआ था विवाद.(Photo:Screengrab)
MP News: राजधानी भोपाल के एक प्रमुख सिनेप्लेक्स में फिल्म 'धुरंधर' की स्क्रीनिंग के दौरान अफरातफरी मच गई. हॉल में मौजूद दर्शकों के बीच अचानक झगड़ा शुरू हो गया. इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग एक-दूसरे से धक्का-मुक्की करते दिखाई दे रहे हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह विवाद फिल्म शुरू होने के कुछ समय बाद पैदा हुआ. बताया जा रहा है कि दो दर्शकों के बीच किसी सीट या आवाज को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई और धक्कामुक्की में बदल गई.

झगड़े के कारण हॉल का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया और कई दर्शक डर के मारे अपनी सीटों से उठकर बाहर की ओर भागने लगे. देखें Video:- 

सिनेप्लेक्स प्रबंधन ने बताया कि विवाद बढ़ते ही मौके पर मौजूद स्टाफ ने तुरंत हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग किया और स्थिति को नियंत्रित किया. प्रबंधन ने पुष्टि की है कि घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन अन्य दर्शक काफी परेशान दिखाई दिए.

यह घटना मनोरंजन स्थलों पर सुरक्षा और अनुशासन को लेकर चिंताएं बढ़ा रही है, खासकर सप्ताहांत में भारी भीड़ वाले शो के दौरान. पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद सिनेप्लेक्स प्रबंधन से मामले की रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि वायरल वीडियो तथा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर मामले की जांच की जाएगी. 

