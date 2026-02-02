scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हौसले की उड़ान! दृष्टिहीन युवक मजबूत इरादों से बना पोस्ट मास्टर, जानिए शम्भूलाल की कहानी

कहते हैं कि अगर इंसान ठान ले तो वह वो सबकुछ हासिल कर सकता है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश के रहने वाले शम्भूलाल हैं. शम्भूलाल जन्म से ही देख नहीं पाते हैं और उनके पिता भी लकवाग्रस्त हैं और मां को भी नहीं दिखाई देता है. बावजूद उन्होंने पढ़ाई की और उनकी सरकारी नौकरी लग गई.

Advertisement
X
पोस्ट मास्टर शम्भूलाल. (Photo: Screengrab)
पोस्ट मास्टर शम्भूलाल. (Photo: Screengrab)

जीवन में जब मुसीबतें आती हे तो कई हिम्मत वाले इंसान भी अपना हौसला खो देते हैं. मगर हम आज आपको एक ऐसे युवा की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने अपने ऊपर आने वाली कठिनाइयों से ना सिर्फ लड़ाई की बल्कि वो सब कर दिखाया. जिसे देखकर हर कोई दंग है. युवक के इस हिम्मत की आसपास के क्षेत्र में भी चर्चा हो रही है. 

दरअसल हम बात कर रहे हैं आगर मालवा जिले के ग्राम महुड़िया निवासी युवक शम्भूलाल विश्वकर्मा की. शम्भूलाल दृष्टिहीन हैं. उन्हें केवल एक या दो इंच की दूरी से ही दिखाई देता है. बस शम्भूलाल इसी से अपना काम चलाता है. शम्भूलाल इतनी दूरी से देखकर ही पोस्ट ऑफिस के सारे काम कर लेते हैं.

मां भी दृष्टिहीन और पिता भी लकवाग्रस्त

सम्बंधित ख़बरें

लंबाई बनी रोज़गार की सबसे बड़ी बाधा.(Photo: Screengrab)
39 इंच लंबाई, 27 साल की उम्र और BSC की डिग्री... लंबाई बनी रोजगार में बाधा
paralysed-52-year-old-zepto-delivery-woman-inspires-with-grit-and-spirit
आधा शरीर पैरेलाइज्ड, लेकिन हौसला पूरा, डिलीवरी करती महिला का वीडियो वायरल
Chhindwara Poisoned Sweets Case
बहू से बदला लेने के लिए ससुराल वालों ने गेट पर रखी जहरीली मिठाई, 3 लोगों की चले गई जान
reckless driving of thar car causes havoc in indore at night
CCTV: तेज रफ्तार थार ने जमकर मचाया उत्पात, लोगों ने ड्राइवर को धुना
बैतूल में युवती की हत्याकांड का खुलासा. (Photo: Screengrab)
प्रेमिका की हत्या कर शव को खेत में दफनाया, बैतूल ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा

मोबाइल चलाना भी इनके लिए जैसे बाए हाथ का खेल है. इतनी ही दूरी से मोबाइल में लॉगिन करना, पासवर्ड डालना आदि सभी काम शम्भूलाल कर लेते हैं. शम्भूलाल बेहद ही गरीब परिवार से आते हैं. उनके पिता भी लकवाग्रस्त हैं. जिसके कारण वे पलंग पर लेटे-लेटे अपना जीवन गुजार रहे हैं. शम्भूलाल की मां भी जन्म से दृष्टिहीन हैं और वो भी अपने घर का काम किसी तरह करती हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 75 साल की उम्र और पहाड़ जैसा हौसला... लकवाग्रस्त पत्नी को रिक्शे पर बैठाकर 300 KM तक चला बुजुर्ग

शम्भूलाल को जितना भी समय मिलता है वे अपने पिता के पास बैठकर पिता का हौसला बढ़ाते हैं और मां के काम में भी थोड़ा हाथ बढ़ाते हैं. शम्भूलाल गांव में ही पढ़ाई करते थे. मगर परिवार की स्थिति के चलते उन्होंने जिला मुख्यालय पर आकर पढ़ाई करने का निर्णय लिया. पहले शम्भूलाल एक स्कूल में पढ़ने गए, मगर वहां उनके अनुरूप पढ़ाई नहीं थी. फिर शम्भूलाल आगर मालवा के एक निजी स्कूल में पढ़ाई करने गए.

10वीं में मिले 87 प्रतिशत अंक और फिर लगी नौकरी

यहां उन्होंने बारहवीं तक पढ़ाई की. आश्चर्य की बात यह थी की शम्भूलाल ने दसवीं की परीक्षा में 87% अंक अर्जित किए. इसी दौरान स्कूल के अध्यापक ने शम्भूलाल को बताया कि दृष्टिहीन लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस में भर्ती निकली है. जिसके बाद शम्भूलाल ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया और उनका चयन हो गया.

शम्भूलाल जिले के बाहर नौकरी करते थे. वहां अन्य सहयोगियों की मदद से एक गरीब कन्या से उनका विवाह भी हो गया और अब शम्भूलाल के घर एक छोटा सा बच्चा भी है. शम्भूलाल ने अपनी सोच और मेहनत से अपनी जिंदगी बदल दी व पोस्ट मास्टर बन गए. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement