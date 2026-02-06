scorecardresearch
 
Valentine's Week List 2026: कब से शुरू हो रहा है वैलेंटाइन वीक? जानिए किस दिन मनाया जाएगा कौन सा डे

Valentine's Week List 2026: वैलेंटाइन वीक 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होने वाली है. रोज डे से वैलेंटाइन वीक की शुरुआत होती है. Valentine Week 7 फरवरी से 14 फरवरी तक चलता है. वैलेंटाइन वीक 2026 की लिस्ट- रोज डे (February 7), प्रपोज डे (February 8), चॉकलेट डे (February 9), टेडी डे (February 10), प्रॉमिस डे (February 11), हग डे (February 12), किस डे (February 13), वैलेंटाइंस डे (14 February)

वैलेंटाइन वीक 7 फरवरी से 14 फरवरी तक मिलेगा. (Photo: ITG)
वैलेंटाइन वीक 7 फरवरी से 14 फरवरी तक मिलेगा. (Photo: ITG)

Valentine’s Week 2026: फरवरी का महीना आते ही अक्सर कपल्स और वैलेंटाइन वीक की तैयारियों में लग जाते हैं क्योंकि आखिर ये हफ्ता अपनी फीलिंग्स को अलग-अलग तरह से जाहिर करने का तरीका जो होता है. वैलेंटाइन वीक सिर्फ तोहफों का लेन-देन नहीं बल्कि अपनी फीलिंग्स को अपने पार्टनर को बताने का तरीका भी है. 7 फरवरी से 14 फरवरी तक चलने वाला यह प्यार वाला हफ्ते में अपनों को दिल की बात कहना का सबसे अच्छा जरिया बन सकता है और साथ ही ये वीक आपको अपने पार्टनर, क्रश या लाइफ पार्टनर के लिए उसकी अहमियत जताने का मौका देता है. 7 दिनों को अलग-अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है. तो आइए 7 फरवरी से 14 फरवरी तक हर खास दिन को कैसे यादगार बनाएं, इस बारे में जान लीजिए.

7 फरवरी: रोज डे (Rose Day)

अक्सर प्यार की शुरुआत हमेशा सादगी और खुशबू से होनी चाहिए इसलिए वैलेंटाइन वीक के पहले दिन को रोज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. हालांकि ये सिर्फ कपल्स के लिए ही नहीं यदि कोई आपका अच्छा दोस्त है तो भी आप उसे एक पीला गुलाब दे सकते हैं. यदि आप अपनी गर्लफ्रेंड को गुलाब देते आए हैं तो इस बार आप किसी खास गुलाब को एक अच्छी सी बुक के अंदर रखकर दें, क्योंकि गुलाब जब बुक में रखा रहेगा तो वो सूख जाएगा और सूखा हुआ गुलाब पुरानी यादों को ताजा रखने का सबसे अच्छा तरीका है. 

8 फरवरी: प्रपोज डे (Propose Day)

दूसरा दिन यानी प्रपोज डे. ये दिन लोगों को अपने दिल की बात कहने का सबसे अच्छा तरीका है. प्रपोज करने का मतलब सिर्फ शादी का सवाल पूछना नहीं है. आप अपने पार्टनर से दोबारा प्यार का इजहार कर सकते हैं या उन्हें बता सकते हैं कि आप उनके साथ कैसा फ्यूचर देखते हैं. प्रपोज करने के लिए आप चमक-धमक वाली जगह की अपेक्षा यदि सन सेट वाली की जगह पर शांत से वॉक करते हुए या पार्क में बैठकर अपने दिल की बात कहें.

9 फरवरी: चॉकलेट डे (Chocolate Day)

चॉकलेट डे को रिश्ते में मिठास घोलने का दिन माना जाता है और आप तो जानते ही होंगे कि चॉकलेट ऐसे मौके पर सबसे अच्छा तरीका होता है प्यार जाहिर करने का. चॉकलेट केवल स्वाद नहीं, बल्कि 'फील-गुड' हार्मोन रिलीज करने का जरिया है. आप अपने पार्टनर के लिए कस्टमाइज्ड चॉकलेट बॉक्स तैयार करें जिसमें उसकी पसंदीदा फ्लेवर हों. यकीन मानिए वो काफी खुश होगी.

10 फरवरी: टेडी डे (Teddy Day)

10 फरवरी को टेडी डे सेलिब्रेट करते हैं. यदि आपकी पार्टनर पास ना भी हो तो आप उसे एक प्यारा सा टेडी बियर गिफ्ट करें इससे जब भी टेडी के पास होगी आपको याद जरूर करेगी.

11 फरवरी: प्रॉमिस डे (Promise Day)

प्रॉमिस डे को रिलेशन की नींव मजबूत करने का दिन माना जाता है. इस दिन बड़े-बड़े वादे करने के बजाय छोटे और रिअलिस्टिक प्रॉमिस कर सकते हैं. जैसे, 'मैं तुम्हारी बात को हमेशा ध्यान से सुनूंगा या हम हर मुश्किल का मिलकर सामना करेंगे आदि. इसके लिए आप चाहें तो अपने हाथ से एक लेटर लिख सकते हैं जिसमें आप अपने 2-3 प्रॉमिस को लिखकर दे सकते हैं.

12 फरवरी: हग डे (Hug Day)

एक जादू की झप्पी जो सारी थकान मिटा देती है और साथ ही पार्टनर के अधिक करीब ले आती है. हग करने की अपनी एक अलग परिभाषा होती है इसलिए इस दिन की शुरुआत पार्टनर को एक लंबा हग करने से कर सकते हैं क्योंकि हग बिना कुछ कहे भी सबकुछ कह जाता है. 

13 फरवरी: किस डे (Kiss Day)

इमोशनल बॉन्डिंग को और गहरा करने के लिए किस डे सेलिब्रेट करते हैं. फोरहेड पर किया गया किस रिस्पेक्ट और सेफ्टी का सबसे बड़ा प्रतीक होता है. अपने पार्टनर को खास महसूस कराने के लिए इसका इस्तेमाल करें.

14 फरवरी: वैलेंटाइन डे (Valentine's Day)

पूरे हफ्ते की फीलिंग्स का मिलाजुला भाग इस दिन देखने को मिलता है. अब आप चाहें तो घर पर डिनर डेट प्लान करें या किसी ट्रिप पर जाएं, वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें और उसे खास महसूस कराएं.

---- समाप्त ----
