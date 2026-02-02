scorecardresearch
 
घर का खाना, पैदल चलना...70 Kg वजन घटाने के लिए 156 किलो की महिला ने किए ये 8 काम

156 किलो की एक महिला ने अपना करीब 70 किलो वजन कम किया है. वजन कम करने के लिए उन्होंने कुछ बेसिक लाइफस्टाइल चेंज किए. वो तरीके क्या थे, इस बारे में आर्टिकल में जानेंगे.

केट डेनियल का वजन 156 किलो था. (Photo: Instagram/bariatric_chic)
वजन घटाने के लिए अक्सर डाइट, कैलोरी काउंटिंग और एक्सरसाइज पर जोर दिया जाता है. लेकिन कई लोग उस जर्नी के दौरान देखते हैं कि ये जर्नी जितनी आसान लगती है, उतनी आसान है नहीं. आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल बदलने के लिए मेंटली रूप से मजबूत होना पड़ता है, उसके बाद ही आप वजन कम कर पाते हैं. कुछ समय पहले एक लेडी केट डेनियल ने अपना करीब 70 किलो वजन कम किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर बताया है कि इतने वेट लॉस के लिए उन्होंने कौन-कौन सी बेसिक चीजों को ध्यान रखा जिससे उन्हें यहां तक पहुंचने में मदद मिली.

घर का खाना खाया

डेनियल ने बताया कि हमेशा वेट लॉस की शुरुआत किचन से होती है. वह बाहर का जंक फूड काफी खाती थीं इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी इस आदत को सुधारा और बाहर का खाना बंद किया. उन्होंने घर पर कुकिंग करना शुरू की और उसी को अपनी डाइट में शामिल किया.

पोर्शन कंट्रोल किया

डेनियल का मानना है कि आप क्या खा रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप कितना खा रहे हैं. उन्होंने 'पोर्शन कंट्रोल' यानी कम मात्रा में खाने की तकनीक अपनाई. एक बार अधिक खाने की जगह उन्होंने कई छोटी-छोटी मील खानी शुरू कीं जिससे मेटाबॉलिज्म भी बेहतर हुआ और डाइजेशन सुधरा.

चीनी और मीठे से बनाई दूरी

चीनी को वजन बढ़ाने का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है. अपनी फिटनेस जर्नी के दौरान उन्होंने रिफाइंड शुगर और मीठी ड्रिंक्स का सेवन पूरी तरह बंद कर दिया. इसकी जगह उन्होंने नेचुरल मिठास जैसे फल-स्टीविया का प्रयोग करना शुरू किया.

पानी अधिक पिया

अधिकतर लोग प्यास और भूख के बीच का अंतर नहीं समझ पाते इसलिए जब उन्हें प्यास लगती है तो वो प्यास को भूख समझकर खाने लगते हैं. वहीं यदि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो शरीर के टॉक्सिन्स बाहर आ जाएंगे और भूख कम लगेगी.

रोजाना पैदल चलीं

जिम जाकर भारी वजन उठाने से पहले उन्होंने नॉर्मल वॉक को अपने रूटीन में जोड़ा. शुरुआत में तो अधिक नहीं चल पाती थीं लेकिन धीरे-धीरे करके वो रोजाना 10 हजार कदम चलने लगीं. पैदल चलना कार्डियो का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है, जिसने उनकी कैलोरी बर्न करने में काफी मदद की.

प्रोटीन से भरपूर डाइट

मसल्स को मजबूत बनाने और पेट को लंबे समय तक भरा रखने के लिए उन्होंने अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी. दालें, पनीर, अंडे और सोयाबीन जैसे फूड्स को शामिल करने से उन्हें बार-बार भूख लगने की समस्या से छुटकारा मिला.

भरपूर और गहरी नींद

नींद की कमी सीधे तौर पर मोटापे से जुड़ी होती है. उन्होंने तय किया कि वे हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें. अच्छी नींद से शरीर को रिकवर होने का समय मिलता है और स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, जिससे वजन घटाने की प्रक्रिया तेज हो जाती है.

पैशेंस और कंसिस्टेंसी

70 किलो वजन घटाना रातों-रात संभव नहीं था. उन्होंने अपनी इस जर्नी में पैशेंस बनाए रखा. कई बार वजन रुक जाता था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. बिना रुके अपनी डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो करते रहना ही उनकी सक्सेस का सीक्रेट रहा.

