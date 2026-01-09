Foods For Liver Health: लिवर को हेल्दी रखने के लिए क्या खाना चाहिए, जानें ये कौन सी हैं वो चीजें और किनसे बनाएं दूरी

Liver Health: लिवर हमारे शरीर का बेहद जरूरी अंग होता है जिसके ऊपर पूरे शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी होती है. इसलिए हमारा फर्ज है कि हम लिवर को भी स्वस्थ रखने पर ध्यान दें. इसके लिए आपको अपनी जीवनशैली और खान-पान में कुछ आसान बदलाव करने चाहिए. अगर हम सही भोजन का चुनाव करें तो लिवर खुद को दोबारा ठीक करने की अद्भुत क्षमता रखता है. यहां हम आपको कुछ ऐसे फूड्स की जानकारी दे रहे हैं जो लिवर को हेल्दी रखने में मदद कर सकती हैं.

लिवर को स्वस्थ रखने के लिए हरी सब्जियां खाएं

हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, सरसों और मेथी लिवर की गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती हैं क्योंकि इनमें मौजूद पोषक तत्व लिवर की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं और उसे फिट रखने में मदद करते हैं.

पानी का भरपूर सेवन है जरूरी

दिनभर में पर्याप्त पानी पीने से शरीर के विषैले पदार्थ पसीने और यूरिन के जरिए बाहर निकल जाते हैं जिससे लिवर पर बोझ कम पड़ता है.

हल्दी का उपयोग है फायदेमंद

हल्दी में प्राकृतिक रूप से घाव भरने और सूजन कम करने के गुण होते हैं. यह लिवर की कोशिकाओं को खराब होने से बचाती है और उसे हील करने में मदद करती है.

आंवला और खट्टे फल खाएं

आंवला, संतरा और नींबू में विटामिन-सी प्रचुर मात्रा में होता है जो लिवर की सफाई करने वाले रसों को बनाने में मदद करता है.

तला-भुना और मीठा कम करें

बहुत अधिक तेल, मिर्च-मसाले और चीनी वाला भोजन लिवर में चर्बी जमा कर देता है. इससे बचने के लिए सादा और घर का बना भोजन सबसे अच्छा है.

शारीरिक व्यायाम है जरूरी

रोजाना कम से कम आधे घंटे पैदल चलना या योग करना लिवर की चर्बी को कम करने में बहुत मददगार होता है. जब लिवर फिट होता है तो वो पूरे शरीर को भी फिट रखने में मदद करता है.

