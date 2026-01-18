Weight Loss Tips: 3 महीने में कम हो सकता है 5-8 किलो वजन! बस अपना लें फिटनेस ट्रेनर के बताए ये आसान टिप्स

आज के दौर में अनहेल्दी लाइफस्टाइल, गलत खान-पान और बढ़ते स्ट्रेस की वजह से वजन बढ़ना आम हो गया है. एक बार वजन बढ़ जाए तो उसे कम करना आसान नहीं होता. इसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है, डिसिप्लिन में रहना होता है और कई बार अपने मनपसंद खाने से दूरी बनानी पड़ती है.

हाल ही में तकाई राशिद (Takai Raashid) नाम के फिटनेस ट्रेनर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिसमें वो कहते हैं कि फैट लॉस किस्मत से नहीं, बल्कि सही प्लान, डिसिप्लिन और रोज लिए जाने वाले छोटे-छोटे सही फैसलों से होता है. उनका मानना है कि प्लानिंग और डिसिप्लिन के साथ कोई भी व्यक्ति 3 महीनों में लगभग 20 किलो तक वजन कम कर सकता है. उन्होंने वजन घटाने के कुछ आसान तरीके बताए हैं जिन्हें अपनाकर कम समय में बेहतर नतीजे मिल सकते हैं.

1. शुगरी ड्रिंक्स से बनाएं दूरी

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले शुगरी ड्रिंक्स जैसे सोडा, मीठे जूस, माल्ट ड्रिंक्स और शराब से दूरी बनाएं. इनमें जरूरत से ज्यादा कैलोरी होती है जो वजन बढ़ाने का कारण बनती है. इनकी जगह आप पानी, ग्रीन टी या नींबू-पानी ले सकते हैं.

2. खाने में कार्ब्स कम करें

सफेद ब्रेड, पेस्ट्री, तले हुए स्नैक्स और बहुत ज्यादा चावल खाने से वजन तेजी से बढ़ता है. इसकी जगह प्रोटीन, हरी सब्जियां और ओट्स जैसे हेल्दी कार्ब्स को डाइट में शामिल करें.

3. देर रात स्नैकिंग से बचें

रात में बिस्किट या जूस लेने की आदत बेली फैट बढ़ने की वजह हो सकती है. इसके लिए खाने का एक तय समय बनाएं और उसके बाद सिर्फ पानी पिएं.

4. बाहर का खाना कम करें

आपको भले ही बाहर का फास्ट फूड टेस्टी लगता हो लेकिन इसे बार-बार खाने से वजन घटाना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में हमेशा घर का बना ताजा खाना ही खाएं. इससे न सिर्फ वजन कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर रहेगी.

5. खुद को एक्टिव रखें

खाने के बाद थोड़ी देर टहलें, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और रोजाना लगभग 10 हजार कदम चलने की कोशिश करें. इससे धीरे-धीरे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है और बॉडी फैट कम होने लगती है.

6. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें

चाहे वेट उठाना हो या बॉडीवेट एक्सरसाइज, हफ्ते में 2–3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें. इससे बॉडी टोन होता है और फैट कम करने में मदद मिलती है.

7. जंक फूड को कहें ना

बिस्किट, मिठाई, चिप्स जैसे जंक फूड वजन घटाने में सबसे बड़ी रुकावट हैं. इनकी जगह फल, ड्राई फ्रूट्स या ग्रीक योगर्ट जैसे हेल्दी स्नैक्स खाएं.

8. नींद पूरी लें

कम नींद लेने से भूख ज्यादा लगती है जिससे आप ओवरईटिंग करने लगते हैं जो वजन बढ़ने का एक बड़ा कारण है. इसलिए रोज 7–8 घंटे की नींद जरूरी है, ताकि शरीर ठीक से रिकवर करे और फैट कम हो सके.

नोट: ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट या फिटनेस रूटीन में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

