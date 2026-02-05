scorecardresearch
 
दिल्ली की लड़की ने 180 दिन में घटाया 25 Kg वजन, खुद बताए वजन कम करने के टॉप 4 तरीके

एक लड़की ने 6 महीने में अपना 25 किलो वजन कम किया है. यदि आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं तो लड़की ने इंस्टाग्राम पर कुछ टिप्स दिए गए हैं जो आपको अतिरिक्त वजन घटाने में मदद कर सकते हैं.

वजन कम करने के कुछ बेसिक तरीके बताए हैं. (Photo: Instagram/_lifeofsimar)
Weight loss effective tips: वजन कम करने को हमेशा से ही एक मुश्किल काम माना जाता रहा है क्योंकि इसके लिए आपको स्ट्रिक्ट रूटीन की जरूरत होती है, जंक फूड का सेवन सीमित करना होता है, हेल्दी डाइट लेनी होती है और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होती है. अगर आप भी शरीर में एक्स्ट्रा फैट से परेशान हैं तो 6 महीनों में 25 किलो वजन कम करने वाली एक लड़की ने इंस्टाग्राम पर कुछ तरीके बताए हैं जिससे वेट लॉस कर सकते हैं. तो आइए उन 4 तरीकों के बारे में जानते हैं.

साबुत अनाज खाएं: 

सिमर के अनुसार, साबुत अनाज खाने से पेट फूलने की समस्या कम होती है और आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती. रिफाइंड आटे (मैदा) की जगह साबुत अनाज जैसे कि ओट्स, बाजरा, रागी और ब्राउन राइस को प्राथमिकता देनी चाहिए. इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन तंत्र को सुचारू रखता है और पेट फूलने की समस्या को जड़ से खत्म करता है. फाइबर धीरे-धीरे पचता है इसलिए आपको बार-बार भूख नहीं लगती और आप 'बिंज ईटिंग' या फालतू स्नैकिंग से बच जाते हैं.

अच्छी नींद:

फैट लॉस के लिए करीब 7-8 घंटे की नींद लेना भी काफी जरूरी है ताकि आपकी बॉडी को रिकवरी का समय मिल सके. रिसर्च के मुताबिक, नींद की कमी से 'घ्रेलिन' (भूख बढ़ाने वाला हार्मोन) बढ़ जाता है और 'लेप्टिन' (पेट भरने का संकेत देने वाला हार्मोन) कम हो जाता है जिससे आप ओवरईटिंग कर सकते हैं.

भोजन के बाद टहलना: 

बेहतर डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए प्रत्येक भोजन के बाद 10 मिनट तक टहलना चाहिए. मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा और वहीं टहलने से भोजन पेट से आंतों तक जल्दी पहुंचता है जिससे भारीपन और गैस जैसी समस्याएं नहीं होतीं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Simar 🍜 (@_lifeofsimar)

चीट मील्स लें: 

सिमर ने आगे कहा कि हालांकि वह हेल्दी डाइट लेती हैं लेकिन हर वीकेंड पर 1 चीट मील लेती हैं. ऐसा करने से वो अपने आपको रिवॉर्ड के रूप में देखती हैं. चीट मील लेने से दिमाग कंसिस्टेंसी की और आगे बढ़ता है और एक ही तरह का खाना खा-खाकर बोर नहीं होते.

सिमर डाइट में क्या लेती थीं?

सिमर ने इंस्टाग्राम पर बताया, 'मैं ज्यादातर साबुत अनाज खाती हूं और प्रोटीन का मुख्य सोर्स चिकन, अंडे और टोफू हैं. कार्बोहाइड्रेट के लिए मैं रोटी और उबले हुए चावल खाती हूं. साथ ही एवोकाडो और फलों जैसे हेल्दी फैट का सेवन करती हूं. पॉपकॉर्न, मखाना और ग्रीक योगर्ट उनके स्नैक्स का हिस्सा हैं. जब मैं बाहर जाती हूं तो कैलोरी-फ्री ड्रिंक लेती हूं क्योंकि इससे पेट भरा रहता है. आप लोग हमेशा अलग-अलग डाइट करने की अपेक्षा ऐसी खाने को चुनें जिस पर आप स्थिर रह सकें.'

Disclaimer: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट में किसी भी बदलाव से पहले हमेशा अपने डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट या डायटीशियन से सलाह जरूर लें.

