Weight Loss Tricks: 1 महीने में कैसे घटाएं 5 किलो वजन? इन 3 तरीकों से तेजी से जलेगी चर्बी

Weight Loss: क्या आप भी अपने बेली फैट से छुटकारा पाना और वजन घटाना चाहते हैं. अगर हां तो यहां हम आपको 3 ऐसे तरीके बता रहे हैं जो आपकी एक महीने में वजन घटाने में मदद कर सकते हैं.

तेजी से वजन घटाएंगे ये टिप्स (Photo: ITG)
Weight Loss: आज के भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल और खराब खानपान के कारण वजन बढ़ना एक सामान्य समस्या बन गई है. बहुत से लोग अपने बढ़े हुए वजन और पेट की चर्बी से परेशान रहते हैं और इसे जल्द से जल्द कम करना चाहते हैं. ज्यादा वजन ना केवल आपकी पर्सनैलिटी को खराब करता है बल्कि यह आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर,  और दिल की बीमारियों के खतरे को भी बढ़ाता है. ऐसे में अपने वजन पर काबू रखना बेहद जरूरी है.

कैसे घटाएं वजन

वजन घटाने के लिए जरूरी है कि आप जितनी कैलोरी भोजन के जरिए ले रहे हैं, आपको उससे अधिक खर्च करनी होगी. जब शरीर को भोजन से पर्याप्त कैलोरी नहीं मिलती तो वो शरीर में जमा पुरानी चर्बी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है जिससे वजन कम होता है. अगर आप 30 दिनों में वजन कम करना चाहते हैं तो आपको अपने आहार, शारीरिक गतिविधि और जीवनशैली में कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे.

1. रोज की डाइट में करने होंगे ये बदलाव 
वजन घटाने में आपकी डाइट 70 प्रतिशत भूमिका निभाती है. अगर आप तेजी से वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने रोज के खाने से चीनी, तेल और मैदे से बनी चीजों को हटा दें. चीनी शरीर में इंसुलिन के स्तर को बढ़ाती है जिससे शरीर चर्बी जमा करने लगता है.

2. प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को शामिल करें

अपने भोजन में हेल्दी फैट्स जैसे देसी घी, नट्स, फिश जैसी चीजों को शामिल करें ताकि जरूरी फैट की कमी ना हो. इसके अलावा अपनी डाइट में प्रोटीन इनटेक बढ़ाएं जिसके लिए आप अंडे, चिकन, दालें, पनीर, सोयाबीन और अंकुरित अनाज को शामिल कर सकते हैं. प्रोटीन खाने से पेट देर तक भरा रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती.

इसके अलावा अपने रोज के खाने से रोटी और चावल को हटा दें. इसकी जगह रागी, बाजरा और ज्वार जैसे मोटे अनाज की रोटी खाएं लेकिन सीमित मात्रा में. खाने में रोटी और चावल की जगह हरी सब्जियां, सूप, सलाद और मौसमी फलों का सेवन अधिक करें.

3. रोजाना एक्सरसाइज करें
डाइट से वजन कम हो सकता है लेकिन फिटनेस और शरीर को सुडौल बनाने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है. एक्सरसाइज तेजी से चर्बी को जलाती है और आपको एक्टिव भी रखती है. इसलिए रोजाना कम से कम 45 मिनट तेज गति से चलें. इसके अलावा जॉगिंग, रनिंग और साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज तेजी से वजन कम करने में मदद करती हैं.

---- समाप्त ----
