Walking For Weight Loss: बिना जिम जाए वॉक कर भी घटा सकते हैं वजन! बस करने होंगे ये 5 काम

Walking For Weight Loss: जब भी वजन कम करने की बात आती है तो लोगों को लगता है कि इसके लिए उन्हें घंटों जिम में वर्कआउट करना होगा या स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ेगी. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. आज हम इस खबर में आपको वॉकिंग के 5 ऐसे तरीके बताएंगे जो वजन घटाने में आपकी मदद कर सकते हैं.

बिना जिम जाए वॉक कर इस तरह से घटाएं वजन (Photo- Pixabay)
बिना जिम जाए वॉक कर इस तरह से घटाएं वजन (Photo- Pixabay)

वॉकिंग सबसे आसान और असरदार एक्सरसाइज में से एक है लेकिन अक्सर लोग इसे हल्के में लेते हैं. बहुत से लोगों को लगता है कि फैट बर्न करने के लिए जिम या भारी एक्सरसाइज जरूरी है जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता. अगर रोजाना सही तरीके से वॉक की जाए तो यह कैलोरी बर्न करने में मदद करती है और वजन कम करने की प्रोसेस को आसान बना देती है. वॉकिंग से डाइजेशन बेहतर होता है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है और शरीर एक्टिव रहता है. यह जोड़ों पर ज्यादा दबाव नहीं डालती और हर उम्र के लोग इसे आसानी से कर सकते हैं. थोड़े से बदलाव करके आप वॉकिंग से ज्यादा कैलोरी बर्न कर सकते हैं और बिना ज्यादा डाइट बदले वजन कम कर सकते हैं.

वजन घटाने में वॉकिंग कैसे मदद करती है?
वजन तब कम होता है जब शरीर जितनी ज्यादा कैलोरी लेता है उससे ज्यादा खर्च करता है. वॉकिंग से रोजाना की एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है. रिसर्च बताती है कि रोजाना चलने से शरीर जमा फैट को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करता है, जिससे धीरे-धीरे वजन कम होता है और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है.

वॉकिंग से तेजी से वजन कैसे घटाएं?

1. खाने के बाद 10–20 मिनट टहलें
खाना खाने के बाद हल्की वॉक करने से डाइजेशन बेहतर होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है और ज्यादा कैलोरी बर्न होती है. दिन में तीन बार 10 मिनट चलना, एक बार 30 मिनट चलने से भी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

2.  जब भी चलें तेज चलें
लंबी दूरी तय करने के बजाय जब भी चलें, तेज चलें. इससे घुटनों पर कम दबाव पड़ता है और हार्ट रेट बढ़ता है, जिससे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है. इसे पावर वॉकिंग भी कहा जाता है.

3. चढ़ाई या सीढ़ियों पर चलें
ऊपर की ओर चलने से जांघों, पिंडलियों और पेट की मांसपेशियां ज्यादा काम करती हैं. इसके लिए आप सीढ़ियों पर चल सकते हैं या  ट्रेडमिल पर इनक्लाइन वॉक कर सकते हैं.

4. इंटरवल वॉकिंग करें
इसमें एक मिनट तेज चलें और फिर एक मिनट धीमे चलकर आराम करें. ऐसा बार-बार दोहराएं. इससे फैट बर्न तेजी से होता है और वॉकिंग ज्यादा असरदार बनती है.

5. वजन के साथ चलें
वॉक करते समय बैकपैक पहनना या हल्का वेट इस्तेमाल करना भी मददगार हो सकता है. इससे शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कम समय में ज्यादा कैलोरी बर्न होती है.

