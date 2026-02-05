scorecardresearch
 
Valentine's Day 2026: वेलेंटाइन डे पर शीशे-सा चमकेगा चेहरा! इन देसी तरीकों से पाएं घर बैठे फेशियल जैसा ग्लो

वेलेंटाइन डे 2026 पर खूबसूरत और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए अब पार्लर पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. इस लेख में जानें 5 आसान और असरदार घरेलू तरीके, जैसे नेचुरल फेस पैक और सही डाइट, जिनसे आप बिना मेकअप के भी रेडिएंट और फ्रेश नजर आ सकती हैं.

दिनभर 8-10 ग्लास पानी पीना चाहिए (PHOTO:ITG)

Valentine's Day 2026 Beauty Tips: वेलेंटाइन डे सिर्फ प्यार का इजहार करने का दिन नहीं होता, बल्कि खुद को खास महसूस कराने का भी मौका होता है. इस दिन हर कोई चाहता है कि वो अपने पार्टनर के सामने कॉन्फिडेंट, फ्रेश और खूबसूरत दिखे. भले ही आप घर पर ही सेलिब्रेशन कर रहे हो या फिर किसी फैंसी डिनर डेट पर जाने का प्लान हो. मगर हर महिला चाहती हैं कि वो उस दिन सबसे सुंदर दिखे, ताकि उसे देखकर उसका पार्टनर पलकें भी झपकाना भूल जाए.

अक्सर महिलाएं वेलेंटाइन डे से पहले महंगे फेशियल, पार्लर ट्रीटमेंट और नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स ट्राई करने लगते हैं, लेकिन इस बार आपको ब्यूटी पार्लर में पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अच्छी बात यह है कि घर में मौजूद आसान और नेचुरल चीजों से भी आप अपनी स्किन को हेल्दी, सॉफ्ट और चमकदार बना सकती हैं. सही स्किन केयर रूटीन, हेल्दी लाइफस्टाइल और थोड़ी सी देखभाल से वेलेंटाइन डे 2026 पर आप बिना ज्यादा मेकअप के भी रेडिएंट नजर आ सकती हैं.

अगर आप भी इस खास दिन सबसे खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो आप यह 5 आसान और असरदार घरेलू तरीके अभी से करना शुरू कर दीजिए.

स्किन को करें सही तरीके से क्लीन

ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने चेहरे को साफ रखना होगा, इसके लिए जरूरी है कि आप दिन में 2 बार अपना फेस वॉश करें, हफ्ते में 2 बार ओट्स या कॉफी से हल्का स्क्रब करें, ताकि डेड स्किन बाहर निकल जाए. डेड स्किन के बाहर निकलते ही चेहरा अपने आप ही निखर जाता है. 

पानी और हेल्दी डाइट है सबसे बड़ा ब्यूटी सीक्रेट

चेहरे पर ग्लो तभी आता है, जब आप अंदर से भी हेल्दी होते हैं, इसलिए रोजाना नियमित तौर पर पानी पीना चाहिए. एक दिन में लगभग 8 से 10 ग्लास पानी सही होता है और इसके साथ ही बैलेंस डाइट लें. जंक फूड खाने से चेहरे पर पिंपल्स आ सकते हैं, इसी वजह से जितना हो नारियल पानी, नट्स और फल-हरी सब्जियों को अपनी थाली का हिस्सा बनाएं. विटामिन C से भरपूर फल जैसे संतरा और आंवला स्किन को ब्राइट बनाते हैं, इन दोनों का नियमित सेवन करना आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है.

नेचुरल फेस पैक से पाएं इंस्टेंट ग्लो

घर में मौजूद चीजों से बना फेस पैक स्किन के लिए सबसे सुरक्षित और फायदेमंद होता है, इसे आप अपनी रसोई में इस्तेाल होने वाली चीजोंं से ही बना सकते हैं. इसके लिए आप 1 चम्मच दही, 1 चम्मच शहद और एक चुटकी हल्दी मिलाकर एक पैक तैयार कर लीजिए, इस पैक को आप अपने चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगाएं. उसके बाद हल्के हाथों से फेस को धो लें, यह फेस पैक स्किन को मॉइश्चराइज करता है और दाग-धब्बे कम करता है, नेचुरल ग्लो लेता है.

घर का बना लेप

एलोवेरा जेल से पाएं नेचुरल सॉफ्टनेस

रात को सोने से पहले चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाएं. यह स्किन को ठंडक देता है, पिंपल्स कम करता है और नेचुरल नमी बनाए रखता है. सुबह उठकर चेहरा धोने पर स्किन सॉफ्ट और फ्रेश महसूस होगी. 

पूरी नींद और स्ट्रेस-फ्री माइंड जरूरी

अगर आपकी नींद पूरी न होना और ज्यादा स्ट्रेस हो, उसका सीधा असर भी हमारी स्किन पर पड़ता है और इन दोनों कारणों से भी फेस की चमक चली जाती है. रोज 7–8 घंटे की नींद लें और खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश करें. मेडिटेशन या हल्की एक्सरसाइज भी स्किन ग्लो में मदद करती है.

 

