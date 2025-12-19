scorecardresearch
 
Kidney Health: किडनी खराब होने पर चेहरे पर दिखते हैं ये संकेत, अनदेखी कर देगी Kidney Damage

Kidney Health: किडनी में जब कोई दिक्कत आती है तो उसके संकेत चेहरे पर भी दिखाई देते हैं जिन्हें समय रहते पहचानकर आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं. यहां हम आपको चेहरे पर दिखने वाले किडनी डैमेज के संकेत बता रहे हैं.

किडनी खराब होने पर चेहरे पर दिखते हैं ये संकेत (Photo: ITG)
Kidney Health: किडनी हमारे शरीर के फिल्टर का काम करती है. यह टॉक्सिंस, एक्स्ट्रा लिक्विड्स को बाहर निकालती है. खून को साफ करती है, जहरीले तत्वों को नष्ट करती है. जब किडनी की सेहत बिगड़ती है तो शरीर इसका संकेत चेहरे के जरिए भी देता है. इन लक्षणों को समय पर पहचान कर आप बड़े खतरे को टाल सकते हैं.

आंखों के आसपास सूजन

अगर आपको सुबह उठते ही अपनी आंखों के नीचे सूजन दिखाई दे और ऐसा लंबे समय तक हो तो इसे नींद की कमी या कोई छोटी दिक्कत ना समझें. जब किडनी प्रोटीन को शरीर में रोकने के बजाय यूरिन के जरिए बाहर निकालने लगती है तो आंखों के पास पफीनेस दिखने लगती है जो किडनी में खराबी का संकेत है.

चेहरे का असामान्य तरीके से फूलना 

अचानक चेहरा भरा हुआ या फूला हुआ दिखना शरीर में पानी रुकने (Fluid Retention) का संकेत है. यह किडनी की कार्यक्षमता घटने का एक बड़ा शुरुआती लक्षण है.

रंगत का फीका या पीला पड़ना

किडनी खराब होने पर शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से एनीमिया हो जाता है जिससे थकान, कमजोरी, सांस फूलना और चेहरे का पीला पड़ना जैसे लक्षण दिखते हैं. चूंकि किडनी पर्याप्त मात्रा में EPO (एरिथ्रोपोइटिन) हार्मोन नहीं बना पाती जो RBCs बनाने के लिए जरूरी है जिससे शरीर के ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. ऑक्सीजन की कमी के कारण थकान, कमजोरी, त्वचा का पीलापन, सांस लेने में दिक्कत और चक्कर आना जैसे लक्षण महसूस होते हैं.

होंठों और त्वचा का रूखापन

जब किडनी शरीर में मिनरल्स और पोषक तत्वों का संतुलन नहीं बना पाती तो त्वचा की नमी छिन जाती है. चेहरे पर चमक कम होना और होंठों का बार-बार फटना इसी असंतुलन का नतीजा हो सकता है. हालांकि होठों और स्किन का रूखापन कई और वजहों से भी होता है लेकिन लंबे समय तक इस दिक्कत को इग्नोर नहीं करना चाहिए.

लाल चकत्ते और खुजली

खून में जमा गंदगी (टॉक्सिन्स) जब बाहर नहीं निकल पाती तो वह त्वचा पर रिएक्शन करती है. चेहरे पर लाल धब्बे, दाने या लगातार होने वाली खुजली किडनी की खराबी का इशारा हो सकती है.अगर आपको लंबे समय तक ये दिक्कत नजर आए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं.

