Health and Weight loss: थुलथुला पेट हो जाएगा पतला...तेजी से कम होगा वजन, खाली पेट पिएं सौंफ का पानी

सौंफ हर घर के किचन में होती है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर मसाले के तौर पर होता है लेकिन ये किसी औषधि से कम नहीं है. सौंफ शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद होती है. यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर, भूख कम करके और डाइजेशन को बेहतर बनाकर वजन घटाने में मदद कर सकती है.

इनमें फाइबर भरपूर होता है जिससे पेट भरा हुआ महसूस होता है और इनमें डाइयूरेटिक गुण होते हैं जो वॉटर रिटेंशन और ब्लोटिंग को कम करने में मदद करते हैं. सौंफ में एंटीऑक्सिडेंट्स और ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो फैट बर्न करने और फैट जमने की प्रक्रिया को रोकने में भी मदद करते हैं.

सौंफ वजन घटाने में कैसे मदद करती है

यहां हम आपको बता रहे हैं कि सौंफ कैसे आपके वजन को घटाने में मदद कर सकती है और आपको इसका किस तरह सेवन करना चाहिए.

मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है सौंफ

सौंफ में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके शरीर को फैट को ज़्यादा अच्छे से बर्न करने में मदद मिलती है.

भूख कम करती है सौंफ

सौंफ में मौजूद हाई फाइबर होता है जो आपके पेट को भरा हुआ महसूस कराता है. इससे क्रेविंग को कम करने और ज्यादा खाने से बचने में मदद मिल सकती है.

सौंफ से होता है डाइजेशन तेज

ये डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं जिससे डाइजेशन बेहतर होता है और पेट हेल्दी रहता है. अगर आपका डाइजेशन अच्छा रहता है तो वजन भी कंट्रोल में रहता है.

वॉटर रिटेंशन कम करती है सौंफ

सौंफ में हल्के डाइयूरेटिक गुण होते हैं जो यूरिन आउटपुट बढ़ाने और शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालने में मदद करते हैं जिससे ब्लोटिंग कम होती है और आपका शरीर भी लाइट रहता है.

न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती है सौंफ

सौंफ एंटीऑक्सिडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होती है इसलिए आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करती है. ये ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकती है जो मोटापे से जुड़ा है.

सौंफ के बीजों का इस्तेमाल कैसे करें

1- खाना खाने के बाद एक चम्मच सौंफ के बीज चबाना इसके सेवन का सबसे आसान तरीका है. यह ना केवल भोजन को पचाने में मदद करती है और मुंब की बदबू भी दूर होती है.

2-सौंफ के सेवन का सबसे अच्छा तरीका है जिससे आपको ज्यादा फायदे मिल सकते हैं, जिसके लिए आप एक चम्मच सौंफ को लगभग 10 मिनट के लिए गर्म पानी में डालकर उबाल लें और फिर खाली पेट पिएं.

3-एक चम्मच सौंफ को रात भर एक गिलास पानी में भिगोएं और सुबह इसका पानी पी लें.

