Rose Day पर गुलाब की तरह खिल उठेगा चेहरा, फूलों के फेस मास्क से घर बैठे पाएं ग्लोइंग स्किन

Rose Day 2026 Beauty tips: फरवरी को प्यार का महीना कहा जाता है, क्योंकि इस मंथ में खासतौर पर लवर्स वेलेंटाइन वीक सेलिब्रेट करते हैं. 7 से 14 फरवरी तक रोजाना कोई ना कोई डे होता है और इन दोनों सबसे ज्यादा लोग एक-दूसरे से अपने दिल की बात कहते हैं. इस वेलेंटाइन वीक में हर लड़की चाहती है कि वो सबसे सुंदर दिखे, ताकि उसका लवर उससे अपनी नजरें एक पल के लिए भी हटा ना पाए.

अगर आप भी रोज डे पर अपने पार्टनर से मिलने वाली हैं और चाहती हैं कि आपका चेहरा चांद का चमके, तो अब इसके लिए आपको पार्लर जाकर महंगा फेशियल कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब घर बैठे ही आप अपनी खूबसूरती को दोगुना कर सकते हैं. रोज पर गुलाब जैसा गुलाबी निखार पाने के लिए फूलों से होममेड मास्क बनाकर अपने फेस पर लगा लीजिए, आप देखेंगे कि आप मुरझाया हुआ चेहरा कुछ ही समय में ग्लो करने लगेगा.

फूलों से बनाए फेस मास्क

गुलाब की पंखुड़ियों से बना पैक

गुलाब के फूल सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं होते हैं, बल्कि वो हमारी स्किन के लिए भी किसी मैजिक से कम नहीं है. एक सबसे अच्छी खासियत यह होती है कि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी मौजूद होती हैं, जो स्किन को सॉफ्ट और मुलायम बनाने में मदद करती है. गुलाब की पंखुड़ियों को पीसकर उसमें रोज वॉटर मिलाकर एक पैक तैयार कर लीजिए और उसे 15 मिनट के लिए अपने चेहरे पर अप्लाई करें.

गेंदे के फूल से बना फेस मास्क

गेंदे के फूल हर सीजन में आसानी से मिल जाते हैं और इनकी कीमत भी ज्यादा नहीं होती है. इसलिए आप आसानी से इनको खरीदकर अपने के लिए एक शानदार मास्क तैयार कर सकते हैं, इसके लिए आपको गेंदों की पंखुड़ियों को सूखाकर पीस लें और शहद और पानी में मिलाकर पैक बना लें.

इस मास्क को 20 मिनट तक फेस पर लगाकर रखें और फिर पानी से धो लें. इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जो आपकी स्किन को सनबर्न से बचाता है और एंजिग साइन भी कम करता है.

कमल के फूल से बना फेस पैक

बाजारों में कमल का फूल गुलाब और गेंदे के मुकाबले थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन हमारी स्किन के लिए भी यह उतना ही लाभकारी होता है. फैटी एसिड और प्रोटीन से भरपूर कमल का मास्क चेहरे पर लगान से एक तो स्किन अंदर से हाइड्रेट होती है और कोलेजन भी बूस्ट होता है.

कमल की पंखुड़ियों को दूध-शहद के साथ मिलाकर मास्क बना लीजिए, इसे लगाने से आपके स्किन की ड्राइनेस और फाइन लाइन्स दूर होने में मदद मिलेगी.

हिबिस्कस फेस मास्क

हिबिस्कस के फूलों का इस्तेमाल बालों के लिए करते तो आपने कई बार लोगों को देखा और सुना होगा, मगर यह फूल हमारी त्वचा के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है. गुड़हल के फूलों की पंखुड़ियां स्किन से सारे टॉक्सिन निकालने में काम आती है और एक्सेस ऑयल भी कम करती है.

कील-मुंहासों के लिए हिबिस्कस के पंखुड़ियों से बना मास्क बहुत कारगार होता है, इसे बनाना भी आसान है, पंखुड़ियों को पानी में भिगोकर रख दीजिए, उसके बाद छ्न्नी से पानी छान लीजिए. अब फूलों के पानी में ओट्स और ट्री टी ऑयल मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें और इसे 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाकर छोड़ दीजिए और फिर मुंह धो लें.





