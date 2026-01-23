scorecardresearch
 
फैट से हुई फिट! पाकिस्तानी मंत्री का बदला हुलिया देख हर कोई हैरान, मां ने बताया कायापलट का सच

पाकिस्तान की पूर्व सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब अपने लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा में हैं. जुनैद सफदर की शादी में उनके स्लिम और जवान लुक को देखकर लोग हैरान हैं. जहां सोशल मीडिया पर प्लास्टिक सर्जरी के कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं अब उनकी मां ने उनके बदले लुक के पीछे की सच्चाई बता दी है.

बैलेंस डाइट से तेजी से वजन घटाने में मदद मिलती है. (PHOTO:ITG)
Marriyum Aurangzeb Transformation: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 17 जनवरी को हुई एक रॉयल वेडिंग की चर्चा जोरों पर हो रही है. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ के नाती जुनैद सफदर और शांज़े अली रोहेल की शादी की तस्वीरें इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही हैं, जिन पर काफी बवाल भी हुआ था. 

दुल्हन के निकाह की लाल साड़ी के अलावा इस शादी में पाक की सत्तारूढ़ पार्टी PML-N की सीनियर नेता मरियम औरंगजेब के बदले ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था. हर तरह बस मरियम के बदले लुक की चर्चा हो रही है, 45 साल की मरियम का लुक इस कदर बदल गया है कि उनको एक नजर में पहचान पाना मुश्किल है. मरियम ने अपने शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेंशन से सबको चौंका दिया है. 

मरियम औरंगजेब का बदला लुक

मरियम औरंगजेब पहले काफी हेल्दी और उनका फेस भी काफी भरा हुआ था, लेकिन अब तो वो बिल्कुल किसी 25-26 साल की लड़की की तरह दिखाई दे रही हैं. इसकी वजह से लोग उनके इस न्यू लुक पर उनको काफी ट्रोल भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग कयास लगा रहे हैं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, जिसकी वजह से उनका पूरा कायापलट हो गया है. 

क्या मरियम ने करवाई प्लास्टिक सर्जरी? 

मरियम का सिर्फ वजन कम नहीं हुआ है, बल्कि उनका चेहरा भी काफी बदल गया है. जुनैद सफदर की शादी की तस्वीरों में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं, जिसकी वजह से लोगों का कहना है कि उन्होंने सुंदर दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया है. सोशल मीडिया पर तो लोग उनके ट्रांसफॉर्मेंशन पर चुटकी लेते हुए यहां तक बोल रहे हैं कि मरियम के डॉक्टर ने अकेले ही हॉलीवुड के कॉस्मेटिक सर्जन को फेल कर दिया. 

मरियम की मां ने बताई बदले लुक की सच्चाई 

मगर इन अटकलों के बीच मरियम की अम्मी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी बेटी के बदले लुक की सच्चाई बता रही हैं. मरियम की मां ताहिरा औरंगजेब ने सर्जरी की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि उनके बदले लुक का सर्जरी से कोई लेना-देना नहीं है.

लाइफस्टाइल में किए छोटे-छोटे बदलाव

ताहिरा ने बताया कि उनकी बेटी महीनों से एक सख्त लाइफस्टाइल को फॉलो कर रही थीं. ज्यादातर हर्बल चाय और कॉफी, बहुत कम खाना खाती थीं, जिसकी वजह से उनका वजन कम हुआ, इसलिए उनका चेहरा अलग दिख रहा है.  खाने की आदतों में छोटे-छोटे बदलाव भी किसी के रूप-रंग में बड़ा फर्क ला सकते हैं. 

उन्होंने आगे कहा, 'अगर मैं ठीक से खाना बंद कर दूंगी, तो मेरा चेहरा भी बदल जाएगा.' मरियम की मां ने इस बात पर जोर दिया कि वजन कम होने से चेहरे की बनावट में अक्सर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा बदलाव आ जाता है, खासकर जब यह तेजी से होता है. उनकी बेटी का पतला चेहरा वजन कम होने का रिजल्ट है, बिना किसी डॉक्टरी मदद के.

मरियम औरंगजेब के परिवार के अलावा पाकिस्तान की कई हस्तियां भी पाकिस्तानी मंत्री के बदले लुक को उनकी मेहनत का नतीजा बता रहे हैं. मगर सोशल मीडिया पर लोग उनके ट्रांसफॉर्मेंशन को सर्जरी का नतीजा ही बता रहे हैं. 

