Foods For Weight Loss: सुबह खाली पेट खा लें ये 5 फूड्स, तेजी से घटेगा वजन, बूस्ट होगा मेटाबॉलिज्म

साल 2026 में अगर आप भी वजन कम करने का सोच रहे हैं तो आपको लाइफस्टाइल में कुछ खास बदलाव करने की जरूरत है. सुबह खाली पेट आप क्या खाते हैं, उसका असर सीधे हमारी हेल्थ पर पड़ता है. इसलिए सुबह खाली पेट इन फूड्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं.

फैट बर्न के लिए हेल्दी फूड्स डाइट में शामिल करें. (PHOTO:ITG)
फैट बर्न के लिए हेल्दी फूड्स डाइट में शामिल करें. (PHOTO:ITG)

Foods To Eat On Empty Stomach For Weight Loss: नया साल आ गया है और अगर आप भी इस साल वेट लॉस करना चाहते हैं. वजन घटाने के लिए आप जिम जाने और डाइटिंग करने का सोच रहे हैं, तो इससे वजन कम नहीं होने वाला है. वजन घटाने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट का होना बहुत अहम है.

हम पूरे दिन क्या खाते और पीते हैं, उसका असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है और इसलिए अपनी डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए. वेट लॉस के लिए आप सुबह सबसे पहले क्या आते हैं, उसका बहुत असर पड़ता है. ऐसे में जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, उन्हें खाली पेट इन 5 फू़ड्स को अपनी थाली में शामिल करना चाहिए, जो उनको वजन घटाने में मदद करेंगी.

फिटनेस एक्सपर्ट नेहा परिहार ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ऐसे 5 फूड्स के बारे में बताया है जिनको खाली पेट खाना वजन घटाने वालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है. अगर आप दिन की शुरुआत ही गलत करते हैं तो इसका असर आपके वजन पर पड़ता है. इसलिए सुबह की शुरुआत हमेशा हेल्दी खाने से करनी चाहिए.

भीगे हुए बादाम और अखरोट

फिटनेस कोच ने सुबह खाली पेट भीगे हुए बादाम और अखरोट खाने की सलाह दी है.  बादाम और अखरोट दोनों में प्रोटीन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं, इनमें फाइबर और गुड फैट भी होता है जो मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करता है. अगर आप भीगे हुए बादाम और अखरोट खाते हैं तो इससे आपको मॉर्निंग क्रेविग्स भी कम होती है और शरीर में लंबे समय तक एनर्जी बनी रहती है. 

आवंला शॉर्ट

आवंला शॉर्ट आप खाली पेट पीते हैं तो इससे आपके शरीर को अनगिनत फायदे मिलते हैं, क्योंकि यह विटामिन सी से भरपूर होता है. आवंला शॉर्ट पीने से वजन कम होता है और इसके साथ ही यह डाइजेशन भी बेहतर करता है.

ब्राजील नट 

सेलेनियम, प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स से भरपूर  ब्राजील नट्स भी खाली पेट खाना अच्छा होता है. इनका सेवन मेटाबॉलिज्म और पेट भरने के लिए बहुत अच्छा बनाते हैं. वे थायराइड फंक्शन को भी सपोर्ट करते हैं, हार्मोन को बैलेंस करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट देते हैं. एक दमदार सुबह की शुरुआत के लिए इन्हें पानी या भीगे हुए बादाम जैसे अन्य हेल्दी ऑप्शन के साथ खाएं. 

हल्दी और काली मिर्च का गर्म पानी

खाली पेट हल्दी और काली मिर्च मिलाकर गर्म पानी पीना वजन घटाने में काफी मदद करता है और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ हल्दी-काली मिर्च का पानी मेटाबॉलिज्म को सही करने में मदद करता है. यह पानी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है, क्योंकि हल्दी और काली मिर्च दोनों ही कई औषधिय गुण पाए जाते हैं. 

चिया सीड्स का पानी

खाली पेट चिया सीड्स का पानी पीना वजन कम करने का एक आसान लेकिन कारगर तरीका है. यह सीधे तौर पर फैट नहीं जलाता, लेकिन भूख को कम करने और डाइजेशन में मदद करता है. इससे कैलोरी की खपत कम होती है और चिया सीड्स का पानी वेट लॉस के साथ ग्लोइंग स्किन के लिए भी बेहतरीन होता है.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neha Parihar (@growithneha)

फिटनेस कोच ने अगले 30-90 दिनों तक नियमित रूप से इस सुबह इस रूटीन को फॉलो करने, बैलैंस डाइट, एक्सरसाइज करने की सलाह दी.

---- समाप्त ----
