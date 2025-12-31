scorecardresearch
 
New Year Health Tips: 2026 में भूलकर भी न दोहराएं ये 3 आदतें, सेहत पर पड़ेगा बुरा असर

Health Goals 2026: नए साल के पहले दिन वैसे तो लोग कई सारे रेजोल्यूशन लेते है, लेकिन एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए आपको बस उन गलतियों नहीं दोहराना चाहिए, जिन्हें आप साल 2025 में कर चुके हैं. अगर आप इन गलतियों को नहीं करते हैं तो आपकी सेहत में आपको बड़ा फर्क दिखने को मिलेगा. अच्छी आदतों के साथ नए साल को अपनी हेल्थ के लिए बेस्ट ईयर बनाएं.

नए साल पर सारी गंदी आदतें छोड़कर नए शुरुआत करें. (PHOTO:ITG)
नए साल पर सारी गंदी आदतें छोड़कर नए शुरुआत करें. (PHOTO:ITG)

New Year Health Goals 2026:  नए साल की शुरुआत से पहले लोग काफी सारे प्लान बनाते हैं कि वो जिम ज्वाइन करेंगे, घूमने जाएंगे,डाइटिंग करेंगे. मगर पूरी रात पार्टी करने के बाद लोग सिर्फ सोते रह जाते हैं. मगर वो कहते हैं ना जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया. उसी तरह नए साल पर सिर्फ प्लान न बनाएं, बल्कि रोजाना अपनी डाइट में इन आदतों को शुमार भी करें. 

भारतीयों में जानलेवा बीमारियों का खतरा पिछले कुछ सालों से कई गुना बढ़ रहा है और इसे रोकने के लिए कुछ अहम कदम जरूर उठाने चाहिए. इसलिए नया साल आपके लिए अच्छी हेल्थ और वेल्थ लेकर आए, इसके लिए आपको साल 2025 की उन खराब आदतों को तुरंत बंद कर देना चाहिए, जो आपकी हेल्थ को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाती है. 

सबसे अहम बात यह है कि इन आदतों का हमारी उम्र पर भी बुरा असर पड़ता है, अगर आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं तो इन आदतों को आज ही छोड़ दें.

2026 में बिल्कुल न दोहराए ये गलतियां

जंक फू़ड खाना 

भारत में अधिकतर लोग फैटी लिवर का शिकार हैं और अब तो बच्चे भी इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं. ऐसे में समय रहते लोगों को सही कदम उठाना चाहिए और फैटी लिवर का सबसे बड़ा कारण ही हमारा खराब खान-पान है. इसलिए नए साल पर जंक फूड को अपनी लाइफ से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए. खराब तेल में बनी चीजें हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है और इससे दिल अटैक, किडनी फेल, लिवर फेलियर समेत कई हानिकारक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

देर रात तक जागना 

खाने के साथ-साथ नींद भी हमारी हेल्थ के लिए गेम चेंजर का काम करती है, इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी होती है. मगर आजकल लोग रातभर फोन देखते रहते हैं और उठने के समय पर सोते हैं. धीरे-धीरे से देर रात सोने और कम नींद लेने की वजह से हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है और ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं कम उम्र में ही लोगों अपनी चपेट में लेती है. 

मानसिक तनाव लेना 

ऑफिस से लेकर लव लाइफ का स्ट्रेस आजकल लोग काफी ज्यादा ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर इसका असर पड़ने लगता है. कम उम्र में ही लोग हद से ज्यादा आजकल मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो कई गंभीर बीमारियों से तो घिर ही जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से उनका वजन भी तेजी से बढ़ रहा है और महिलाओं को पीरियड्स में देरी हो रही है. 

इन अच्छी आदतों को बनाएं लाइफ का हिस्सा 

  • लंबी और हेल्दी उम्र जीना चाहते हैं तो सबसे पहले क्लीन डाइट को अपनी लाइफ में शुमार करें.
  • बाहर का गंदा तला-भुना खाना छोड़कर घर का साफ और उबला हुआ खाना खाएं. 
  • रात को डिनर जल्दी करें
  • रोजाना एक्सरसाइज करें.
  • रात के डिनर के बाद 30 मिनट वॉक करें
  • शराब और सिगरेट से दूरी बनाएं
  • दिमाग पर हर छोटी-छोटी बात का प्रेशर ना लें.
  • रोजाना 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें.
