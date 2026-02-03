scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तेजी से झड़ते बालों से परेशान हैं? इन देसी उपायों से जड़ से मजबूत होंगे बाल

भारत में हर उम्र के लोग बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं. स्ट्रेस, प्रदूषण और खराब खान-पान के कारण होता है. घरेलू और प्राकृतिक उपाय जैसे नारियल तेल की मालिश, प्याज का रस, एलोवेरा जेल, हर्बल रिंस और बैलेंस डाइट जड़ों को मजबूत करते हैं.

Advertisement
X
बालों को घना करने में नेचुरल तरीके मदद कर सकते हैं. (Photo: Getty Images)
बालों को घना करने में नेचुरल तरीके मदद कर सकते हैं. (Photo: Getty Images)

भारत में कई लोगों के लिए बालों का झड़ना एक आम समस्या है जो अक्सर स्ट्रेस, प्रदूषण, खराब खान-पान और लाइफस्टाइल की आदतों के कारण होता है. हालांकि प्रोडक्ट और ट्रीटमेंट तुरंत राहत देने का वादा करते हैं लेकिन बाल झड़ने के अच्छे रिजल्ट इन कैमिकल वाले प्रोडक्ट्स की अपेक्षा घरेलू तरीकों और नियमित देखभाल से ही मिलते हैं. नेचुरल ट्रीटमेंट खोपड़ी को पोषण देने, बालों की जड़ों को मजबूत करने और कैमिकलों के बिना लंबे समय तक हेल्थ ग्रोथ को बढ़ावा देने पर फोकस रखते हैं.

इन घरेलू तरीकों का उपयोग करने पर धीरे-धीरे बालों का टूटना और झड़ना कम कर सकता है और साथ ही बालों की बनावट में सुधार कर सकता है. तो आइए कुछ घरेलू तरीके भी जान लीजिए.

बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं

बालों की जड़ों को प्राकृतिक रूप से मजबूत बनाने की शुरुआत सिर की त्वचा की देखभाल से होती है जहां से स्वस्थ बालों की ग्रोथ शुरू होती है. नारियल, बादाम या अरंडी के तेल से नियमित मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और पोषक तत्व सीधे रोमछिद्रों तक पहुंचते हैं. 

प्याज का रस और एलोवेरा जेल जैसे तत्व सिर की त्वचा को पोषण देने और बालों को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं. इन उपायों को हफ्ते में 2 से 3 बार लगाने से रूखापन और जलन कम हो सकती है जो अक्सर कमजोर जड़ों का कारण बनती है. 

सम्बंधित ख़बरें

Rani Mukerji Beauty Secret
40 की उम्र के बाद दिखना है खूबसूरत, आजमाएं रानी मुखर्जी का ये देसी फॉर्मूला
एग हेयर मास्क जो ठंड में होने वाली बालों की परेशानियों को करेगा दूर (Photo- Getty Image)
सर्दियों में बाल हो गए हैं रूखे-बेजान? अंडे के ये 4 हेयर मास्क करेंगे कमाल
Cosmo Share
गंजेपन की दवा बना रही ये कंपनी, आखिरी टेस्टिंग में PASS... शेयर 40% भागा!
hair care tips
क्या होगा यदि कई दिनों तक बाल नहीं धोएंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट ने गिनाए जोखिम
hair care tips
हेयर फॉल की होगी छुट्टी! अपनाएं न्यूट्रिशनिस्ट का बताया देसी नुस्खा

बालों को झड़ने से बचाएं

घर पर बालों का झड़ना कम करने के लिए अक्सर उन रोजाना की आदतों को सुधारना पड़ता है जो बालों को नुकसान पहुंचाती हैं. हल्के शैंपू से धीरे-धीरे बाल धोना और अंडे, दही या मेथी से बने प्राकृतिक मास्क का इस्तेमाल करने से बालों की मजबूती बढ़ सकती है.  ये उपाय प्रदूषण या स्टाइलिंग से होने वाले नुकसान को ठीक करने और टूटने को कम करने में मदद करते हैं.

Advertisement

ग्रीन टी या चावल के पानी जैसे हर्बल रिंस भी बालों को जड़ से सिरे तक मजबूत बनाकर प्राकृतिक रूप से बालों की देखभाल में योगदान देते हैं. बैलेंस डाइट और पर्याप्त पानी के साथ इन सरल तरीकों को अपनाने से स्कैल्प को बिना नुकसान पहुंचाए धीरे-धीरे बालों की हेल्थ सुधरने लगती है.

घरेलू चीजों का इस्तेमाल करें

नियमित रूप से सिर की देखभाल, कम से कम हीट स्टाइलिंग और सेफ्टी हेयर स्टाइल, ये सभी बालों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. आंवला या गुड़हल से बने घरेलू पैक का उपयोग स्वस्थ बालों के विकास में सहायक होता है और समय के साथ बालों की बनावट में सुधार लाते हैं. 

स्ट्रेस मैनेजमेंट और पर्याप्त नींद भी लंबे समय में अच्छे रिजल्ट देती है क्योंकि हार्मोनल संतुलन सीधे बालों के झड़ने को प्रभावित करता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    India US Trade Deal
    पार्लियामेंट बजट सत्र
    करियर राशिफल
    Advertisement