मिल गई बाल उगाने की 'चमत्कारी दवा'! गंजेपन के इलाज पर साइंटिस्ट ने किया ये दावा

अगर बढ़ती उम्र के साथ आपके बाल भी मुट्ठीभर होकर गिरने लगे हैं और माथे की हेयरलाइन पीछे खिसकती जा रही है, तो ये खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है. हाल ही में गंजेपन को दूर करने के लिए बनी एक नई दवाई के ट्रायल के नतीजे सामने आए हैं और इन नतीजों ने पूरे मेडिकल वर्ल्ड में हलचल मचा दी है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दवाई ने पुरुषों में होने वाले गंजेपन यानी Male Pattern Baldness को रोकने के साथ-साथ नए बाल उगाने में भी चकित कर देने वाले रिजल्ट दिखाए हैं.
कॉस्मो फार्मास्यूटिकल्स का दावा है कि कुछ मरीजो में तो ये दवाई placebo (गोलियों वाली दवा) के मुकाबले 539% तक ज्यादा नए बाल उगाने में मददगार साबित हुई. जी हां, सही पढ़ा 539%! ये आंकड़ा ही बताता है कि दवाई कितनी शक्तिशाली हो सकती है.
पुरुषों में क्यों होता है गंजापन?
पुरुषों में होने वाला AGA यानी Male Pattern Baldness मुख्य रूप से एक हार्मोन DHT (dihydrotestosterone) की वजह से होता है. ये हार्मोन धीरे-धीरे बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है, जिससे बाल पहले पतले होते हैं और फिर उगना बंद हो जाते हैं. आजकल मिनोक्सिडिल, फिनास्टराइड और हेयर ट्रांसप्लांट जैसे कई ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन ये सभी हर किसी पर असर नहीं करते. इसके साथ ही ये काफी महंगे भी होते हैं और इनके साइड इफेक्ट्स भी दिख सकते हैं.
Clascoterone: एक नया टॉपिकल इलाज
अब जो दवाई चर्चा में है, उसका नाम है Clascoterone 5% है. ये एक टॉपिकल सॉल्यूशन है, जिसे सीधे सिर पर लगाया जाता है. इसकी खासियत ये है कि ये DHT को बालों की जड़ों तक पहुंचने से पहले ही ब्लॉक कर देता है. इससे दवाई का असर सिर्फ सिर पर होता है और शरीर के बाकी हिस्सों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता. यही कारण है कि यह दवाई पुराने ट्रीटमेंट्स से ज्यादा सुरक्षित मानी जा रही है.
क्या रहे ट्रायल के नतीजे?
लगभग 1,400-1,500 पुरुषों पर किए गए दो बड़े क्लीनिकल ट्रायल्स में इस दवाई ने बहुत ही प्रभावी नतीजे दिखाए. पहले ट्रायल में Clascoterone लगाने वाले लोगों में placebo के मुकाबले 539% ज्यादा बाल उगे, जबकि दूसरे ट्रायल में 168% ज्यादा नया हेयर ग्रोथ देखने को मिला. कंपनी का कहना है कि शुरुआती गंजेपन वाले कई पुरुषों में भी बाल दोबारा नजर आने लगे. सबसे अच्छी बात यह रही कि यह दवाई काफी सुरक्षित पाई गई. ज्यादातर लोगों को इसे लेने से कोई दिक्कत नहीं हुई और जो थोड़े-बहुत साइड इफेक्ट्स दिखे, वे भी दवाई की वजह से नहीं थे. मतलब, दवाई असरदार होने के साथ-साथ शरीर के लिए भी आराम से सहने लायक है.
30 साल में पहनी बार नई उम्मीद
Clascoterone को 2020 में चेहरे के मुहांसों के इलाज के लिए पहले ही FDA की मंजूरी मिल चुकी है. अब कंपनी इसके 12 महीने के सेफ्टी डेटा पूरे कर रही है और अगले साल अमेरिका और यूरोप में हेयर लॉस ट्रीटमेंट के लिए आधिकारिक अप्रूवल मांगेगी. अगर मंजूरी मिल जाती है, तो यह पिछले 30 सालों में पहला नया हेयर लॉस ट्रीटमेंट होगा और ये जानकारी इसलिए भी खास है क्योंकि 50% पुरुष 50 साल की उम्र तक किसी न किसी उम्र में गंजेपन का सामना जरूर करते हैं.